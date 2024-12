Lingrův agent: Feyenoord? U nás pořád netušíme, co je to za giganta

Neřeší minulost, nicméně zážitky z minulé sezony, kdy jeho klient Lingr působil právě ve Feyenoordu, z hlavy nevytěsní. „Ty jsou do konce života,“ říká Matějek.

Ale pojďme na začátek. Vzpomenete si na úplně první kontakt s nizozemským velkoklubem?

„Loňský srpen, neděle dopoledne. Oslovil nás David Zíka, který v té době zastupoval slovenského záložníka Lea Sauera, s prosbou o kontakt na nás. Feyenoord, kde Sauer působil, s námi chtěl komunikovat. David to zprostředkoval a hned v pondělí dopoledne proběhl hodinový videohovor se sportovním ředitelem Dennisem te Kloesem. Byli u toho ještě asi tři lidi z vedení klubu, taky trenér Arne Slot.“

To musel být docela šok, ne?

„Ale příjemný. Říkali, že mají o Ondru eminentní zájem, takže jsme do detailu diskutovali, jak by se to dalo vyřešit. Ve dvě hodiny odpoledne kontaktovali Slavii a ve čtyři hodiny nám z Prahy volali, že jsou dohodnuti na podmínkách. V šest večer jsme obdrželi letenky na středu ráno, vyzvednul jsem Ondru a letěli jsme do Rotterdamu. Tam probíhala veškeré legislativa ohledně smluv, zdravotní prohlídka a ve čtyři odpoledne jsme podepisovali kontrakt.“

Akce kulový blesk?

„Přesně tak. Ten pocit se ani přesně nedá popsat, ale od začátku na nás dýchla velmi vysoká úroveň jednání, které bylo férové a přímočaré. Věděli, koho chtějí získat. Arne Slot měl Ondru vyskautovaného svými analytiky, věděl o něm všechno.“