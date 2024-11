Sparta řešila krizi: hlasitý Pavelka a smích v kolečku. Brest jako test

Sparta před sebou tlačí spoustu překážek. Prachbídná forma, mizerné výsledky. Do toho všeho se vsunula kauza s Veljkem Birmančevičem, tahounem týmu. Proč scházel proti Baníku? Je opravdu zraněný, jak klub tvrdí? „Ocenil bych, kdybyste nám trochu věřili. Nemáme důvod lhát,“ zasáhl trenér Lars Friis na úterní tiskové konferenci. Ve středu se nabízí ideální možnost, jak nakročit z krize ven. Letenští odehrají v Lize mistrů proti Brestu (21.00) jedno z klíčových utkání o možný postup do play off. Ale jak mužstvo pracuje v krizi? To nastínil záložník David Pavelka.

Od podzimu 2022, kdy se Sparta ještě pod vedením bývalého trenéra Briana Priskeho ocitla v herní a výsledkové krizi, se týmové kolečko stalo letenským symbolem. Koná se po každém zápase, dokonce i před startem tréninkové jednotky. Stejně jako v úterý dopoledne na Strahově, před dalším domácím střetnutím v Lize mistrů.

Hráči se postavili vedle sebe, Lars Friis, šéf realizačního týmu, vkročil doprostřed kruhu a krátce promluvil k mužstvu. Proslov zakončil větou, která spustila smích. Což přítomné novináře překvapilo, vždyť český mistr vyhrál z posledních osmi soutěžních zápasů pouze dva a po sobotní prohře s Baníkem (1:3) absolvoval sérii dalších individuálních pohovorů.

Série schůzek a pohovorů

Ne, Sparta prostě není aktuálně v pohodě. „Nebudeme lhát, teď máme menší sportovní krizi. Ale občas se stane, že na vás padne deka,“ zmínil zkušený záložník David Pavelka. „Potřebujeme čelit situaci, ve které jsme. Jedna věc je jistá, mluvíme o tom, ale není to lehké spravit,“ přidal Friis.

Mítinků, schůzek a diskuzí byla v kabině spousta. K mužstvu si řekli své Tomáš Sivok, manažer A týmu, ale i úzký okruh zkušených hráčů. Nejvíc Filip Panák, Lukáš Haraslín nebo Pavelka. „Když bylo potřeba zvýšit hlas, vzal jsem to hodně na sebe. Chtěl jsem z ostatních kluků, kteří hrají, vzít tlak, aby se soustředili jen na sportovní stránku,“ prozradil 33letý středopolař, jenž v tomto ročníku naskočil do sedmi soutěžních střetnutí.

Kolem Sparty v posledních dnech rezonovala zejména debata kolem absence Veljka Birmančeviče, jenž se minulý týden pustil do ostřejší debaty se Sivokem, o víkendu pak chyběl v utkání kvůli problémům s třísly. Spekulovalo se, zda je oficiální prohlášení klubu pravdivé.

„Neřešíme, co se děje kolem nás. To neovlivníme. Myslím, že jsme dost silní na to, abychom se s tím vypořádali. Klub se k tomu vyjádřil a my hráči se snažíme být jednotní, jinak se z toho nevyhrabeme,“ zmínil Pavelka.

Když na tohle téma dostal otázku Friis, mluvil dlouhé minuty. Vedle sedící Pavelka napjatě poslouchal, do toho místy souhlasně přikývnul hlavou. „Než se do toho pustila média s něčím, co není pravda, neměli jsme žádný problém. Byla to normální šatna, ve které se diskutovalo o tom, co je správné a co ne,“ poznamenal dánský kouč. „Ale je důležité, abychom do dalšího zápasu šli s otevřenou hlavou a soustředění,“ přihodil.

Ano, dá se tvrdit, že Sparta má před sebou pořádný test odolnosti. Na Letné bude hrát o hodně, proti Brestu může navýšit (nebo výrazně snížit) naději na postup do další fáze Ligy mistrů. Aktuální predikce datové společnosti Opta dává českému mistrovi 52,3% naději na účast v play off.

Ovšem pro letenský tým jde o klíčový zápas i z herního pohledu. Vždyť je potřeba nutně nahodit řetěz, opravit aspoň pár porouchaných součástek. „Výhoda nabitého programu je, že máme každé tři dny šanci na to, abychom změnili aktuální stav. A teď je nejvyšší doba na to, abychom správně zareagovali. Potřebujeme se resetovat, dostat se do pohody,“ burcoval Pavelka.

Sparta, tým v rozkladu. Co Birma a Friis? Chorý bez loktů, Vácha vs. Lingr Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

Přibývá absencí

Výraznou složitostí je, že Friisovi budou chybět zranění Birmančevič, Ermal Krasniqi, Jaroslav Zelený (je po rychlé operaci), Angelo Preciado a Lukáš Haraslín, který se sice objevil na posledním tréninku, ovšem pracoval individuálně. Ještě pár týdnů nebude připravený naskočit do zápasu, vynechá také sraz slovenského národního týmu.

Proto se situace v ofenzivě stává nečitelnou. Byť se vrátil z marodky univerzál Indirit Tuci, z klasických křídel zbývají jen Jakub Pešek a Kryštof Daněk.

„Čekám, že lidi uvidí jednotný tým, co bojuje, je v dobrém taktickém nastavení a má sparťanskou mentalitu nikdy se nevzdávat. A postupně půjde zase nahoru,“ řekl Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu, v rozhovoru pro Sport.

Platí to, co řekl Friis na konci tiskové konference: „Ano, tohle je dobrá příležitost se zvednout.“ Pokud Sparta herně neobstojí proti Brestu, propadne o dalších pár decimetrů.

Birmančevič se léčí v Sbrsku

Trenér Lars Friis zopakoval, že Veljko Birmančevič je zraněný. Měl by absentovat čtyři až šest týdnů kvůli problémům s třísly, podle dánského kouče nebude 26letý křídelník součástí národního týmu na blížícím se srazu. Léčit se ovšem bude doma v Srbsku. „Hráči, kteří absentují delší dobu, mají možnost na čas odcestovat domů, aby se léčili ve své zemi. Stejně jako třeba Imanol García. Není důvod, abychom neříkali pravdu,“ uvedl Friis.

Předpokládaná sestava Sparty

Vindahl – Vitík, Panák, Sörensen – Wiesner, Kairinen, Laci, Ryneš – Daněk, Pešek – Olatunji