Odvod po anglicku: Brankář Kinský nadchl v Londýně řečí i kondicí

Debut proti Liverpoolu už slávistu spálil... Hlavně nezačít jako Latka Ostřejší start si nemohl přát! V neděli podepsal Kinský s Tottenhamem kontrakt a už dnes se asi postaví do brány proti lídrovi Premier League Liverpoolu. V semifinále Ligového poháru chce debutovat lépe než jiný exslávista, Martin Latka (40). Odchod urostlého stopera do Anglie byl v mnoha ohledech podobný transferu Kinského. I Birmingham sháněl před 19 lety posilu dost narychlo, Latka ještě neměl zařízené bydlení a před zápasem na Anfieldu spal na hotelu. A přestože remízu 1:1 z týmového hlediska bral, sám se sebou spokojený učitě nebyl. Jediný gól Liverpoolu byl sice připsán Stevenu Gerrardovi (44), jenže padl s velkým přispěním debutanta Latky: „Střelu jsem tečoval, jinak by to brankář asi měl,“ krčil pak český obránce rameny. Za Birmingham následně hrál jen šest zápasů a po sezoně se vrátil zpět do Slavie. Tak Tondo, ať tvoje premiéra dopadne mnohem lépe!