Hvězda Kvitová se těší na milovanou část sezony, ale… Wimbledon v ohrožení!

Dvanáct grandslamových šampionek, jedna ale v hlavní soutěži letošního Wimbledonu chybí. Zdejší dvojnásobná vítězka Petra Kvitová (35) nemá na účast nárok. Šance ale žije!

Turnaj turnajů startuje v Londýně za 17 dní. A česká Petra, jež vychovává syna Petra, svoji nejoblíbenější část sezony netrpělivě vyhlíží. „Jsem ráda, že antuková část je za mnou a na trávě se mi přihodí něco lepšího,“ doufala po utrpení na Roland Garros, kde vypadla v první rundě.

Jejím motorem je Wimbledon. Poněvadž jí na konci května, kdy proběhla uzávěrka účastníků, patřila až pozice v sedmé světové stovce, vede tam cesta jediná – divoká karta! „Ty se obvykle udělují na základě předchozích výkonů ve Wimbledonu, či za účelem vzbuzení zájmu Britů,“ píše se v oficiálním turnajovém protokolu.

Má slib?

No tak hurá. Vždyť Petra patří historicky mezi nejoblíbenější hvězdy. Dokonce sedmkrát získala cenu Karen Krantzckeové za příkladné sportovní chování. V All England Clubu má nadstandardní vztahy. Není tedy vyloučeno, že vstupenku do milované soutěže má od organizátorů předem slíbenou. Jinak by spíš využila chráněného žebříčku.