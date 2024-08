Nejvíc sexy sportovkyně (20) v Paříži. Rozruch kvůli odchodu z vesnice

V bazénu moc vidět nebyla, mimo něj je kolem ní celkem živo. Paraguayská plavkyně Luana Alonsová se dostala do centra pozornosti poté, co byla vykázána z olympijské vesnice v Paříži. Důvodem bylo její údajné nevhodné chování, které mělo vytvářet nepříznivou atmosféru v rámci týmu její země.

Účast na olympiádě se pro Alonsovou smrskla na účast v rozplavbě na 100 metrů možýlek. Skončila v ní šestá, s časem 1:03,09 byla o hodně pomalejší než třeba česká reprezentantka Barbora Seemanová (57,50) na stejné trati.

Dvacetiletá reprezentantka, která bývá nazývána nejvíc sexy sportovkyní her a na Instagramu ji sleduje přes 600 tisíc lidí, vzbudila rozruch, když se objevily zprávy, že musela opustit olympijskou vesnici.

„Její přítomnost vytvářela nevhodnou atmosféru uvnitř týmu,“ sdělila předsedkyně paraguayského olympijského výboru Larissa Schaererová. Co za tím skrývalo? Provokovala svým vystupováním na sociálních sítích tím, že se prezentovala jako dychtivá turistka, která loví selfíčka se sportovními hvězdami? Připomíná se také její vyjádření před startem Her, kdy uvedla, že by raději reprezentovala Spojené státy.

Vyjasnilo se pouze jediné. K odchodu Alonsové z olympijské vesnice nakonec došlo dobrovolně. „Chci jen říct, že jsem nikdy nebyla vyhozena, přestaňte sdílet mylné informace,“ vzkázala na sociální síti.

To potvrdila i šéfka paraguayského olympijského výboru Scharerová. „Chceme poděkovat, že postupovala podle pokynů, šlo jen o její vlastní rozhodnutí, že nestrávila noc v olympijské vesnici.“ Paraguayská výprava s 28 sportovci nicméně stále čeká na první medaili od Her 2004 v Aténách.

Jedno je jisté. Přes nízký věk Alonsovou už na další olympiádě neuvidíme. Už před jejím začátkem se rozhodla ukončit závodní kariéru. „Díky plavání jsem se naučila snít, bojovat, být vytrvalá disciplinovaná. Za nic na světě bych to nevyměnila. To není sbohem, ale na shledanou.“ Nyní se chce věnovat studiu politologie v USA.