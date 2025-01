Recept na úspěch? Klaebo před MS zanedbává rodinu. Matka promluvila

Johannes Hösflot Klaebo se v neděli stal počtvrté v kariéře králem etapového závodu Tour de Ski. V Norsku platí za sportovní celebritu první kategorie. Někdo by si na jeho místě dopřál trochu odpočinku s blízkými. To ale není případ Klaeba, který pro sportovní úspěch mnohdy obětuje cokoliv. Chystá totiž vše podřídit přípravě na domácí MS v Trondheimu. „Nikdo z nás se s ním teď stýkat nemůže. Budeme trochu za vyvrhele,“ řekla jeho matka Elizabeth.

Je to specifický případ. Johannes Klaebo má kolem sebe milující rodinu. Rodiče mu dopřáli komfort, aby se vypiplal v jednoho z nejlepších lyžařů současnosti, sourozenci jej podporují a přítelkyně Pernille Dösviková oddaně stojí po jeho boku, i když jí příliš pozornosti leckdy nevěnuje.

Možná si vzpomenete na začátek pandemie koronaviru, kdy Klaebo své přítelkyni nařídil karanténu, aby jej nemohla během vrcholu sezony nakazit. „Je smutné to říkat, ale ona je nucena žít jako já. Nemůžu nic riskovat," řekl před lety norskému deníku Verdens Gang. Jeho partnerka tak musela přejít na distanční výuku na vysoké škole a držet se pouze doma. Sám Klaebo pendloval mezi domovem a tréninkovými jednotkami.

V neděli na něj v cíli sjezdovky Alpe Cermis čekaly jeho tři osudové ženy plné radosti z Johannesova úspěchu. Kromě matky Elizabeth a přítelkyně Pernille to byla i mladší sestra Ane. Příliš si ale Klaeba neužijí. Za 51 dní od poslední etapy Tour de Ski totiž začíná MS v klasickém lyžování v Trondheimu. A Norové vědí, že tohle je pro ně kromě olympijských her jeden z nejdůležitějších podniků mnoha posledních let. Klaebo bude v 28 letech na vrcholu a plánuje, že se postaví na start všech šesti disciplín na rodné hroudě. Tour už má ve zpětném zrcátku, světový šampionát nabírá reálné obrysy na horizontu před ním. A jeho blízcí to dobře vědí.

„Nebudeme se s ním teď moci stýkat,“ řekla pro norská média v Itálii Klaebova přítelkyně i matka Elizabeth si přisadila. „V jeho životě teď žádné ženy nebudou.“ Klaebo jejich pohledu na věc jen přitakal. „Jo, asi je to tak. Celá moje rodinná parta teď bude muset počkat,“ prohlásil.

Po několika dnech strávených v Trondheimu se Klaebo přesune do své chaty v horách, kde bude trénovat. Následuje pobyt ve vysoké nadmořské výšce ve Švýcarsku a Itálii. K tomu musíme počítat závody v Les Rousses, Engadinu, Cogne a Falunu, které ještě elitu ve SP před světovým šampionátem čekají. Na některé z nich Klaebo určitě zavítá. Vždyť mu jde také o celkovou klasifikaci SP. Program je to více než nabitý. „Bude trénovat, spát, jíst, léčit bolístky, hrát hry na PlayStationu a volat své přítelkyni přes FaceTime,“ má jasno maminka Elizabeth. Inu, bez rodinné podpory by to nešlo.

„Bude to pravděpodobně nejhorších 50 dní mého života. Očekávám velký tlak,“ promluvil Klaebo směrem k Trondheimu, kde bude pod permanentním drobnohledem. Země od něj bude očekávat medaili v každém závodě. Před dvěma lety se mu to téměř povedlo na MS ve slovinské Planici. Medailově naprázdno vyšel jen na 15 km volně s intervalovým startem, kde jej na stupních vítězů nahradili krajané Simen Krüger, Harald Amundsen a Hans Christer Holund. V tuto chvíli má Klaebo na kontě dvanáct cenných kovů ze světových šampionátů. Kolik jich přidá v Trondheimu?

Zamýšlený Klaebův program na MS v Trondheimu: