Zabystřan o Sarrazinově zranění: Jde mu o normální žití. Už to je přes čáru

Znepokojivé zprávy dorazily o aktuálním stavu Cypriena Sarrazina. Zraněný favorit má po operaci a následném umělém spánku zatím problémy s komunikací, učí se znovu sedět, stát i jíst a trápí ho dvojité vidění. „Jde o to, aby mu to nesebralo normální žití. Myslím, že to už je trošku přes čáru. Bylo by fajn, aby pro olympijské hry přišla změna,“ říká Zabystřan ke kritizované sjezdovce v Bormiu.

Jak vás Sarrazinova nehoda zasáhla?

„Je to určitě nepříjemné. Ještě jsem nezažil, že by druhý trénink byl vysílaný pro veřejnost. I díky tomu jsme mohli koukat, jak ostatní jezdí. Bohužel jsme viděli, jak Sarrazin letěl vzduchem. Hned jsem se kouknul někam jinam, neviděl jsem, jak dopadl. On obecně jezdí na riziko, snaží se to rvát nejpřímější stopou. I díky tomu je rychlý. Tohle byl hodně hnusný pád.“

Jak ovlivnil náladu mezi závodníky?