Kinského drsný start. Reds „sliboval“ už majitel. Je způsobilý hrát, řekl kouč

Na ikonickém přebalu desky Nevermind od kapely Nirvana je zobrazeno mimino hozené do vody natahující se pro jednodolarovou bankovku. Dost možná stejně si ve středu bude připadat brankář Antonín Kinský. Pokud nastoupí v semifinále fotbalového EFL Cupu, a že by podle zdrojů z Londýna vážně měl, bude plavat v bouřících vlnách, které jedinečným způsobem umí rozfoukat aktuálně nejlepší tým světa – Liverpool FC. „Ještě uvidíme, ale je způsobilý hrát,“ nechal se slyšet Ange Postecoglou, trenér Tottenhamu.

Ano, srážka s Liverpoolem odstartuje cestu jednadvacetiletého brankáře v Tottenhamu. Kluka, který ještě před dvěma lety stál v brance druholigového Vyškova, čeká velmi pravděpodobně pompézní premiéra! Ambiciózními Spurs bude hozen do vody: „Tak plavej, chlapče! Ukaž, co v tobě je!“

Paul O´Keefe, insider z Anglie podrobně sledující fotbalové dění v Tottenhamu, byl během úterního odpoledne na sociální síti X dotázán, kdo bude proti Reds stát v brance. Odpověď? Nejspíš ten nový chlapec! Totožnou informaci získala i redakce deníku Sport, navrch zachytila jednu historku. Při podpisu smlouvy majitel klubu Daniel Levy směrem ke Kinskému napůl z legrace prohodil: „Připrav se na středu, máme Liverpool.“

Mladému Čechovi to nemusel nijak zdůrazňovat, moc dobře věděl, koho má Tottenham osmého ledna v herním kalendáři. „Připravím se, budu ready. Odzkouším si věci, které mám osvědčené. Jestliže na mě trenér ukáže, budu nachystaný,“ hlásil po nedělním oficiálním představení.

„Ještě uvidíme, ale je způsobilý hrát,“ nechal se na úterní tiskové konferenci slyšet Ange Postecoglou, kouč Spurs. „Dorazil před několika dny, má za sebou pár tréninků. Musíme s ním ještě vyřešit nějaké závěrečné věci a pak se rozhodneme. Antonína jsme sledovali dlouho, původně jsme ho chtěli přivést až v létě, ale vzhledem k naší brankářské situaci jsme se rozhodli pro zimní transfer. Jsme z něj nadšení. Bude pro nás obrovským přínosem, dodá nám kvalitu,“ hlásil.

Věrný číslu 31

V pondělí si nejmladší z brankářského rodu Kinských vyřídil v Londýně pracovní povolení, Tottenhamem byl zaregistrovaný jako právoplatný člen sestavy. Na dresu bude nosit číslo jednatřicet, stejně jako během podzimního angažmá ve Slavii. „Tolik pozornosti jsem dosud nezažil,“ usmál se poté, co ho klubové kamery zabíraly při zavazování kopaček.

Poslední zápas odchytal patnáctého prosince proti Teplicím, kdy „sešívaní“ překvapivě padli 0:1, on se ale hned pustil do práce. Rezignoval na dovolenou, místo polehávání na pláži v některém z luxusních letovisek se každé ráno vydával dřít do tělocvičny. Tušil, že za pár dní může udělat životní kariérní krok. Chtěl být – jak s oblibou říká – ready.

V pondělí reprezentační gólman poprvé trénoval s týmem Spurs, s koučem gólmanů si zašel udělat sérii oblíbených cviků do posilovny, absolvoval též speciální jednotku určenou jen pro brankáře. V úterý už byl na předzápasovém tréninku.

Ještě před ním se mu ozval Petr Čech. Podle informací Sportu spolu vedli pětačtyřicetiminutový rozhovor, došlo i na detaily typu předzápasové rozcvičky, komunikace s trenéry brankářů, legendární gólman poskytl svému nástupci v Premier League plno neocenitelných rad a myšlenek.

Špičkové bydlení i vůz

Kinský se na severu Londýna pomalu zabydluje. Byť ještě obývá luxusní hotel uvnitř tréninkového centra, už byl na obhlídce nového bydlení. K ruce mu byl čtyřčlenný tým zaměstnanců londýnské fotbalové fabriky, který novým hráčům pomáhá se záležitostmi mimo hřiště. Kinskému nabídli osm prostorných apartmánů, všechny do dvaceti minut od vyhlášeného tréninkového centra, které během ligových přestávek využívá národní tým Anglie.

Čerstvá posila Tottenhamu už používá anglické telefonní číslo, v příštích dnech si vybere i vůz. V Česku Kinský využíval automobil německé značky BMV. Tottenham má sice luxusní smlouvu s INEOS Grenadier, ovšem s mohutným terénním autem s pohonem všech kol by se mu po britské metropoli složitě jezdilo…

Ve středu ale všechny malichernosti hodí stranou. Soustředit se bude na jediné: na první dobrou zapůsobit proti Liverpoolu, nejlepšímu týmu planety.