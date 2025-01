Snový debut Kinského! Čisté konto a výhra při premiéře proti Liverpoolu

Liverpool neprohrál 24 zápasů za sebou a v této sérii pokaždé vstřelil aspoň jeden gól. Až do momentu, kdy se proti němu do brány postavil Antonín Kinský. Český gólman při svém debutu naprosto očaroval fanoušky Tottenhamu a v prvním zápase semifinále Anglického ligového poháru výrazně pomohl vítězství nad Reds 1:0. Jeho fantastický start do nového angažmá přinesl po závěrečném hvizdu i dost emocí.