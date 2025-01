Kinský si udělal jméno, bude TOP gólman. Kušejovi by víc sedla Sparta

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Musím rovnou začít největší událostí, která se ve fotbale v novém roce odehrála. To je určitě přestup Tondy Kinského do Tottenhamu. Sakra, ten kluk prolítl komínem. Vždyť ještě na jaře chytal v Pardubicích… Ale ve Slavii si udělal jméno a teď si ho vybral opravdu skvělý klub. Já očekávám, že se rychle zařadí mezi top gólmany.

Když jde Čech do Premier League, je to prostě bomba. Navíc Tottenham vytasil za gólmana necelých 430 milionů korun. Kurňajs! To jsou hříšné peníze, neumím si takovou částku ani představit. Je jasné, že Slavia nemohla dělat nic jiného, než ho pustit. Musím uznat, že jde o šikovný obchod pro všechny strany.

Tonda je fakt zajímavý klučina. O gólmanech se říká leccos – že jsou trochu jiní, že jsou gumy. Ale on tak nevypadá. Přijde mi, že v hlavě má všechno naprosto srovnané. Po všech stránkách je správně nastavený. Jsem na něj strašně zvědavý, líbí se mi jeho projev.

V Anglii tak naváže na Mikloška, Čecha a další, připomene zase světu, jak dobrá je česká brankářská škola. Jen nevím, jak rychle zvládne takovou změnu, když šel v jednadvaceti letech rovnou do Premier League. Jiní měli přece jen trochu víc postupné kroky.