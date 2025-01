Nejdojemnější moment z debutu Kinského: Proč jako první objal sestru…

V březnu 2003 přišel na svět Antonín Kinský V. „Je to už pátý Antonín v řadě. Má 52 centimetrů a 3,87 kila,“ hlásil šťastně táta, jehož syn ho nyní činí mimořádně pyšným.

Je nejméně třetím brankářem v mužské linii nesoucí totéž jméno i příjmení. „Děda nynějšího brankáře Tottenhamu byl v Dukle na vojně. Chytal za juniorku, za áčko ne,“ vysype zpaměti legendární sekretář Dukly Miloslav Jícha (87). „Dědu Kinského znám, je taky brankář a výborný chlap. K tomu, kam se dostal jeho vnuk, mu gratuluju,“ říká současný trenér Dukly Petr Rada (66).

„Celá rodina mě podporuje, přijela ségra s přítelem i rodiče. Děda se určitě díval doma,“ povídal hrdina zápasu. „Jsem rád, že ségra byla dole a byla první, s kým jsem tu radost mohl sdílet. Je tady pro mě celou dobu. Děkuju jí a celé rodině,“ dodal. Mají blízký vztah, ostatně o rok a čtyři měsíce starší Andrea (23) v listopadu 2022 sdílela společnou fotku s popiskem »dvojčata«.

Pak je tu táta, brankář, mistr s Libercem, který kluka z kolébky dostal až do »kolébky fotbalu« a nyní mlčí s tím, že sláva patří jen a jen synovi. „Má na úspěchu zásadní podíl. Zápas Tottenhamu jsme sledovali v hospodě a byla to paráda,“ povídal Libor Koubek, sekretář Tempa Praha, kde v přípravce nejmladší z rodu Kinských rostl. „Hrával tehdy v útoku a byl dobrý střelec. Ale jsem přesvědčený, že táta už tehdy měl v hlavě, že z něj bude gólman, i když ho do brány netlačil,“ dodal.

To se také stalo. Londýnská rodinná euforie po prvním zápasu nejmladšího z rodu v dresu Tottenhamu je už jen sladkým pokračováním brankářské ságy, do níž samozřejmě patří i maminka Martina, mimochodem skvělá kuchařka. Sestra Andrea je už skoro celebrita, tu díky bezprostřednímu sourozeneckému objetí hned po mači zná celá Anglie!

