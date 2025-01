Přirozená autorita! Kinského chválí trenér i legenda. Co psali fanoušci?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Žádný gólman neudržel od 14. září proti Liverpoolu čisté konto, tehdy to zvládl Matz Sels z Nottinghamu Forrest. Antonín Kinský pomohl ukončit soupeřovu 24 zápasů dlouhou sérii bez porážky, během které se Liverpoolu poklonily celky jako Manchester City, Real Madrid či Bayer Leverkusen. Jak tento skvělý výkon jedenadvacetiletého gólmana hodnotila (nejen) zvučná jména anglického fotbalu?

Ange Postecoglou trenér Tottenhamu „Opravdu si věří a ví jasně, čeho chce dosáhnout. Pochvala patří i sportovnímu řediteli Tottenhamu Johanu Langemu a jeho týmu, protože byli přesvědčeni, že to pro nás bude skvělý podpis. Teď už vidíte proč, když to takhle zvládl. Větší zápas při debutu nelze zažít, zvlášť pro gólmana, protože je na vás upřena velká pozornost. To, jak to zvládl, bylo mimořádné.“

Karel Poborský bývalý český reprezentant a hráč Manchesteru United „Tonda okamžitě ukázal celé Anglii, jak skvěle hraje nohama, jak jistý je při rozehrávce. Když to trochu přeženu, dneska je to pro gólmana ještě důležitější vlastnost než jak umí chytat míč. V Premier League je to rozhodně nutný předpoklad úspěchu. Hodně mu pomohli spoluhráči, dokázali třeba vykopnout míč na čáře. Měl i potřebné štěstíčko, ale tím nic nezlehčuji. Vicario teprve odložil berle a bude trvat pár měsíců, než se vrátí. Jeho náhradníci nepřesvědčili, takže panovaly obavy, že v brance bude mít Tottenham díru. Jenže Kinský hned ukázal: Nemusíte se obávat, na mě se můžete spolehnout.“

Jay Harris novinář The Athletic se specializací na Tottenham „Aniž bychom se nechávali unášet jedním zápasem, musím říct, že český reprezentant do 21 let působí jako výrazně lepší volba, než jakou jsou Fraser Forster či Brandon Austin. Na základě tohoto utkání by se dalo říct, že minimálně ve hře nohama je lepší než Guiglielmo Vicario. Hrát během svého debutu s tak přirozenou autoritou vyžaduje velkou odvahu.“

Dominic Solanke útočník Tottenhamu „Byl fenomenální! Přišel před třemi dny, absolvoval s námi jeden nebo dva tréninky, a na hřišti vypadal tak pohodlně a sebevědomě. Nemám slov.“

Fanoušci na sítích Nejen televizní experti nad brankářským zjevením žasli. Angličtí fanoušci doslova zasypali sociální sítě nadšenými vzkazy jako: „Jeho rozehrávka je neuvěřitelná. Pro soupeře je presink najednou mnohem těžší,“ či „Miluju ho! Ani ne tolik kvůli jeho zákrokům, jako pro sebevědomý a klidný způsob vedení obrany. Skvělá posila!“ „Kinského nahrávání je lepší než u většiny našich hráčů v poli,“ posteskl si jeden z fanoušků Spurs.