Kinský o debutu: Jsem nadšený. Ambice? Zítra půjdu zase na trénink...

Vítejte v Tottenhamu. Nezačal jste úplně špatně, co?

„Ano, řekl bych, že výhra proti Liverpoolu v semifinále poháru, ještě navíc s čistým štítem, je dobrý start.“

Při vašem prvním zápase, je to naprosto neuvěřitelné.

„Už jsem říkal, že jsem velký snílek, ale snažím se mít nohy na zemi a o tomhle se mi ani nezdálo, takže jsem strašně šťastný, že jsem tohle mohl zažít, a že u toho byla moje rodina a mohli to vidět.“

Kdo tu s vámi byl? S kým jste po zápase slavil nejvíc?

„Byla to moje sestra. Podporovala mě celou dobu, celých 21 let. Jsem velmi vděčný za to, že jí mám. Zažil jsem v kariéře hodně dobrých i špatných momentů. Vždycky jsem se chtěl dostat do takhle velkého klubu a hrát v těch největších zápasech, ale byly chvíle, kdy to nevypadalo úplně dobře, a ona byla ta, co mě vždycky podporovala a doufám, že si tenhle zápas užila.“

Všichni jsme v posledním týdnu sledovali vaše videa a nakoukávali váš styl. Hned v úvodu jste ukázal, co umíte. Jak jste se cítil v prvních minutách na hřišti vy?

„Děkuju vám. Rád hraju s míčem a řekl bych, že mám dostatek sebevědomí, ale nerad riskuju. Je rozdíl mezi tím hrát chytře a sebevědomě, a hrát riskantně. Přijel jsem před třemi dny a měl jsem s týmem jen dva tréninky a ještě jeden pouze s trenérem brankářů. Teprve to tady pomalu poznávám. První poločas ode mě ještě nebyl stoprocentní, ale ve druhém už jsem si věřil a takhle chci hrát i dál. Hodně mi pomohli i ostatní kluci, věřili si a chtěli hrát. Musím také zmínit trenérský tým, hlavně kouče gólmanů, který se mnou hodně mluvil a připravoval mě na to, jak vypadají zápasy v Anglii, což mi hodně pomohlo.“

Popište nám ještě vaše dva velké zákroky, které jste musel vytáhnout ve druhém poločase proti Darwinu Núňezovi.

„To je moje práce. Nejde jen o hru nohama, ale taky pomoct týmu v těchto momentech, když to potřebuje. Měl jsem to štěstí, že to byly chytatelné střely a míč neletěl rovnou do šibenice, což se v Premier League stává poměrně často. Soustředil jsem se na to, abych byl dobře postavený a dokázal jsem včas zareagovat. Jsem nadšený ze zákroků, z výsledku, a z celého klubu. Je to obrovský klub a je v něm zapojená spousta lidí. Všichni jsou velmi příjemní a pomáhají mi, takže se tu od samého začátku cítím velmi dobře.“

Už jste přemýšlel i o vzdálenější budoucnosti, čeho chcete dosáhnout v této sezoně a v těch následujících?

„Určitě. Mám své plány a cíle. Upřímně, teď za sebou mám čtyři dny a 90 minut na hřišti, takže chci zůstat nohama na zemi a nebudu říkat, že chci vyhrát tohle a támhleto. Zítra prostě půjdu zase na trénink a tvrdě pracovat na tom, abych byl co nejlépe připravený na další zápas. Pokud na mě trenéři zase ukážou, tak chci být připravený a předvést stejně dobrý výkon, jako jsem ukázal teď proti Liverpoolu a o jaký se snažím vždycky.“