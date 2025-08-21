Italští deblisté v mixu předčili hvězdy dvouhry: Titul pro všechny, co nemohli hrát
Italští tenisté Andrea Vavassori a Sara Erraniová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na US Open. Ve finále soutěže hrané v novém formátu porazili na betonových dvorcích v New Yorku norsko-polskou dvojici Casper Ruud, Iga Šwiateková 6:3, 5:7, 10:6. Utkání vyhráli za hodinu a půl a obdrželi prémii v hodnotě jednoho milionu dolarů.
Vavassori s Erraniovou, kteří mohli startovat v lukrativní soutěži až díky udělené divoké kartě, získali třetí společný titul. Vedle loňského triumfu na US Open uspěli také letos na Roland Garros. Pro Erraniovou šlo celkově devátý grandslamový titul, šestkrát uspěla také v ženské čtyřhře.
„Hrát před všemi těmito lidmi bylo pro nás neuvěřitelné. Tenhle titul je pro všechny deblové hráče, kteří nemohli tento turnaj hrát,“ řekla v rozhovoru na kurtu Erraniová.
Osmatřicetiletá Italka narážela na kontroverzní nový formát soutěže. Do něj zasáhlo jen 16 místo tradičních 32 týmů a organizátoři se v něm snažili složit dvojice z elitních singlistů. Do turnaje tak například nezasáhla ani vítězka letošního mixu ve Wimbledonu a jedenáctinásobná grandslamová šampionka Kateřina Siniaková. Ta měla hrát s Jannikem Sinnerem, po odhlášení italského tenisty ale pár na poslední chvíli nahradila americká dvojice Christian Harrison, Danielle Collinsová.
Právě Harrisona s Collinsovou vyřadili Vavassori s Erraniovou nejprve v semifinále, a to poměrem 4:2, 4:2. Ve finále proti Ruudovi a Šwiatekové hraném už na klasických šest gamů, ale také bez výhod, získali Italové první set díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě nedotáhli vedení 5:3 a poté, co ztratili čtyři hry po sobě, rozhodl super-tie break. V něm čtvrtfináloví přemožitelé Andreje Rubljova a Karolíny Muchové získali brzy náskok 4:0 a nakonec triumfovali 10:6.
„V posledních dvou letech jsme dokázali něco úžasného. Dnes jsme ukázali, že čtyřhra je skvělý produkt,“ uvedl Vavassori.
Tenisový turnaj US Open - smíšená čtyřhra (tvrdý povrch, dotace 2,36 milionu dolarů):
Finále:
Erraniová, Vavassori (It.) - Šwiateková, Ruud (3-Pol./Nor.) 6:3, 5:7, 10:6.
Semifinále:
Šwiateková, Ruud - Pegulaová, Draper (1-USA/Brit.) 3:5, 5:3, 10:8,
Erraniová, Vavassori - Collinsová, Harrison (USA) 4:2, 4:2.