Třikrát Jiří Beran, třikrát stejné datum narození. Dva jedou Jizerskou 50

Tohle je snad přímo na zápis Guinessovy knihy rekordů. Když se o tom lyžař Jiří Beran poprvé doslechl, nemohl uvěřit.

„Jirka je na den o třicet roků mladší než já. Je to zajímavé, jsme jmenovci, ještě jsme se narodili ve stejný den. Já čumím a říkám: To snad není možný! To jsou neuvěřitelné náhody…“ usmívá se.

Takže popořádku. Jiří Beran, pozdější olympionik v běhu na lyžích z olympijských her 1976 v Innsbrucku, šestý z klasické padesátky na MS 1978 a pětinásobný vítěz Jizerské 50, se narodil 18. ledna 1952.

Jiří Beran (zvaný starší), v osmdesátých letech reprezentant v šermu, kde skončil šestý na mistrovství světa nebo vyhrál Pohár mistrů a později úspěšný trenér, přišel na svět o dva roky později. 18. ledna 1954.

Jeho syn Jiří Beran, loňský bronzový olympionik v soutěži družstev v kordu, se narodil 18. ledna 1982.

To, že se dva z nich začátkem února sejdou v závodě na deset kilometrů během akcí Jizerské 50, už není osud ani náhoda. Dali je dohromady pořadatelé. A chybělo málo, aby na startu byli všichni tři muži jménem Jiří Beran.

„Říkali jsme, jestli by do toho táta nešel s námi, ale ten víkend je s holkama na svěťáku v Barceloně,“ vysvětluje bronzový medailista z Paříže. „Tátovi už je sedmdesát, ale běžky miloval. Měl obrovskou vytrvalostní kondici. Jako malé nás všude tahal na běžky.“

Na jeden takový výlet loňský pařížský hrdina jen tak nezapomene. Bylo mu kolem šesti let, když s tatínkem a sestrou vyrazili v Krkonoších na hřebenovou túru.

„To kdyby viděla máma… Byl zákaz vycházení a táta nás ve větru táhnul na Vrbatku a držel nás před sebou, aby nás vítr neodtáhl. Přijeli jsme a tam člen horské služby dost tátu seřval, to si pamatuju dodneška: Chlape, co tady děláte v takovém počasí? Přečkali jsme to tam, málem jsme tam byli do noci,“ vzpomíná dnes s úsměvem.

A jak je na tom legendární šampion Jizerské 50 se šermem?

„S klukama se blblo po vesnici s klackama, to není šermování. A jestli jsme šermovali s hůlkami? Na tréninku jsme blbli všelijak. Voloviny se dělaly vždycky,“ směje se muž, který po kariéře působil krátce jako hajný a dodnes pracuje jako lesník.

Na výzvu organizátorů se oba sejdou v sobotu 8. února na trati ČT Jizerské 10.

„Mám v životě rád výzvy, tohle se neodmítá. Takový ikonický závod by si každý v životě měl dát. Miluju hory, zima je moje nejoblíbenější období,“ vysvětluje Beran – kordista.

Kvůli startu v Jizerských horách bude muset svoje běžky vytáhnout z půdy na chalupě. Až do loňského léta šermoval profesionálně, takže na lyžování většinou neměl čas.

„My nemáme běžkařskou přípravu, jsme zimní sport, první svěťáky začínají v listopadu a končí v červnu. Jdeme závod od závodu, není prostor, abychom jeli na vysokohorské soustředění na běžky,“ líčí. „Domluvili jsme se s Jirkou, že před startem mrkne, jak mi to půjde. Těším se na to. Jirka je skvělý, vyhrál pětkrát Jizerskou, kdo ví, jestli se to někomu ještě podaří…“

Beran - lyžař vyhrál Jizerskou 50 hned při svém prvním startu v roce 1979, pak triumfoval ještě v roce 1982 a hned třikrát za sebou v letech 1985 – 1987. Svou poslední padesátku, šestadvacátou, si zajel v roce 2021 virtuálně. Tehdy jeli kvůli epidemii covidu závod v oficiálním termínu jen elitní lyžaři a ostatní si mohli zajet padesátikilometrový závod do čtrnácti dnů kdekoli.

„Rád bych padesátku absolvoval, ale už si na ni netroufám. Desítku bych měl zvládnout,“ usmívá se rekordman.