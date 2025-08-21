Těžký start pro posilu Sparty. Hollý zatím hrál jen šest minut, Priske s ním mluvil
Minulou ligovou sezonu vyletěl v Jablonci, když nasbíral bilanci sedmi gólů a jedné asistence. Tím si ofenzivní záložník Dominik Hollý řekl o přestup do Sparty. V ní se však zatím neprosadil, mládežnický slovenský reprezentant prožívá na startu nového ročníku úpadek a čeká na větší příležitost. „Musí zůstat trpělivý,“ řekl trenér Brian Priske.
Stal se druhou sparťanskou posilou po minulé zpackané sezoně. Dominik Hollý dorazil na přestup z Jablonce, a to necelé dva týdny po příchodu jiného středopolaře Santiaga Enemeho z Liberce.
Vedení letenského klubu dotáhlo oba hráče ještě před tím, než oficiálně oznámilo jméno nového trenéra. Zatímco Eneme naskočil pod Brianem Priskem celkem do osmi soutěžních zápasů, i když ani jednou nebyl v základní sestavě, Hollý se nachází v daleko horší situaci.
Jednadvacetiletý ofenzivní univerzál neodehrál za poslední dva týdny ani minutu, dokonce v neděli v ligovém zápase proti Liberci (2:0) se neprotlačil ani na lavici. „Jeho budoucnost je ale tady,“ zdůraznil Priske na středeční konferenci před úvodním utkáním play off Konferenční ligy proti FC Riga. „Proto jsme ho přivedli,“ prohodil.
Hollý absolvoval ve středu dopoledne týmový trénink, úvodní cvičení, která měl na starost vedoucí fyzické přípravy Ian Coll, emotivně prožíval. Výhru své skupiny v čele s krajanem Lukášem Haraslínem slavil s rukama nad hlavou.
„Mluvím s ním pravidelně, i dneska,“ prozradil Priske. „Je tady velmi silná konkurence na jeho pozici. Musí tvrdě pracovat a ukázat kvalitu, současně si ještě zvyká i na náš herní styl, který je oproti Jablonci trochu odlišný,“ odůvodnil dánský kouč, proč Hollý nedostává tolik minut.
Konkrétně jich ve sparťanském áčku zaznamenal šest. Hollý, jenž reprezentoval Slovensko na červnovém EURO hráčů do jednadvaceti let, vystřídal v 89. minutě v ligovém utkání proti Pardubicím (3:1) útočníka Albiona Rrahmaniho. Jinak nic, třikrát proseděl zápas na lavici.
Na herním soustředění na začátku června v německém Grassau vypadl z tréninkového procesu, protože měl trable s kolenem. Nenaskočil ani do jednoho z přípravných utkání, stejně tak vynechal úvodní kolo Chance Ligy proti Jablonci (1:1), do kterého přestoupil v únoru 2024 z Trenčína. Byl na seznamu hráčů se zdravotními problémy.
Do zápasového rytmu se později dostával ve druholigové rezervě. Hollý absolvoval na konci července poločas proti Zbrojovce (0:3) a pár dnů na to odehrál v derby s béčkem Slavie třiaosmdesát minut. „Je pro něj složité vkročit do zápasů, aniž by měl větší herní vytížení,“ líčil tehdy trenér Luboš Loučka. „Někdy je nahoře, někdy dole. Všichni jsme ale viděli, že mu to není jedno. To je pro nás nejdůležitější. Kvalita může být v některých případech větší, ale on ji určitě má. Ukáže ji s dalšími zápasy, bude jen lepší,“ doplnil.
Teď je jen otázka, kdy přijdou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu