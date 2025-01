Na dovolené přihlížela smrti! Česká MMA zápasnice apelovala na ostatní

Bývalá česká profesionální zápasnice Michaela Dostálová (39) se na dovolené ocitla jako svědek boje záchranářů o lidské životy. A některé souboje měly dobrý konec, jiné ne.

„Červená vlajka na pláži znamená, že se nesmí do vody!!! Pokud si ale nevážíte vlastního života, směle do toho.“ začala svůj příspěvek Michaela Dostálová. Následovalo video, jak záchranáři pomáhají starému muži z vody. Ten prý svůj boj vyhrál. Po celou dobu na pláži vlála červená vlajka a to znamenalo výstrahu všem, kteří si chtěli užít vody.

Především instruktoři potápění a jejich klienti, ale této výstrahy nedbali. A to se stalo některým i osudným. V dalším sdíleném videu Dostálová ukazovala, jak záchranáři již odnáší tělo. Tu přihlížení smrti a boji o život vystresovalo a dodala: „Moje předchozí storýčka byla varováním pro všechny idioty, co skáčou do rozbouřeného moře, i když visí x dnů červená vlajka!!! A sorry, ale ne, netruchlím nad někým, kdo obětoval svůj život dobrovolně! Něco jako najet schválně autem na koleje, když je na železničním přejezdu červená…“

