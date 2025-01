Fleury: Výplata za Vémolu? Nic extra. Teď Gamechanger, nebo Muradov

Milionový turnaj Tipsport Gamechanger, uzbecká exhvězda UFC, nebo bulharský těžkotonážník? Will Fleury po životním triumfu nezahálí a vyhlíží nové výzvy, které mu černožlutá paleta Oktagonu nabízí.

Šampionem jste nyní druhým týdnem, jaké to je?

„Skvělé, samozřejmě se ve mně ještě drží radost. Větší nadšení ale cítím z možností, které se mi výhrou titulu otevřely. Už se nemůžu dočkat, až se rozhodne o mé další výzvě…Ano, byla to skvělá noc v O2 areně, moc jsem si to užil, stejně tak den poté. Vzal jsem přátele a jeli jsme na pár dní lyžovat. Nejsem ale typ člověka, který by dlouho žil z jednoho úspěchu. Potřebuji novou výzvu. Potřebuji ji, abych se mohl stále zlepšovat jako bojovník.“

Jak důležité pro vás bylo, že zápas v aréně sledovali i vaši rodiče?

„Cítil jsem jejich podporu, čehož si vážím o to víc, že dlouho zápasením v kleci opovrhovali. Později si ale řekli: Je starší, zjevně je blázen a nepřestane s tím. Takže to přijali a nyní mi fandí.“

Stát si před rodiči za tím, že hodláte vést život moderního gladiátora, muselo být těžké, že?

„Ano, nejprve se postavili proti. Dlouhou dobu jsme kvůli tomu nebyli skoro vůbec v kontaktu. Časem si ale uvědomili, že budu MMA dělat, ať už mě podporují nebo ne…Přijali mě, jaký jsem – trochu blázen, nikoli ale špatný nebo zlý člověk.“

Jak dlouho trvalo, než jste došli k usmíření?

„Skoro deset let…“