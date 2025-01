Skandál na Australian Open: Francouzka obvinila Ukrajinku. Ta jí nepodala po zápase ani ruku

Staré křivdy nerezaví. A zvláště ne v australském vedru. Australian Open bylo dějištěm obyčejné osmifinálové bitvy ve čtyřhře žen. Jenže šlo o soupeřky, které mají na sebe pifku.

Mělo jít o naprosto běžný duel osmifinalistek čtyřhry žen v tenise. Do něj se probojoval francouzsko-čínský pár Kristina Mladenovicová a Čang Šuaj a proti nim se postavila tchawjansko-ukrajinská dvojice Chan Hao-Ching, Ljudmyla Kičenoková. Nic nenasvědčovalo, že by se ženy téměř nejraději pobily. Jenže při posledním střetnutí Ukrajinky Kičenokové s francouzsko-čínským párem provázely kontroverze. Navíc Ukrajinka se tehdy s Lotyškou Ostapenkovou radovala z výhry ve finále US Open. A nevraživost se přenesla až do Austrálie.

„Pokud chcete můj zcela upřímný názor, pak se mi nelíbilo jejich chování při mém servisu. Nedařilo se nám a soupeřky předváděly nesportovní chování, neměly dostatek respektu,“ hodnotila průběh Francouzka Mladenovicová. Francouzsko-čínský pár totiž prohrával už 0:4 v prvním setu, ale vzepřel se a nakonec set vyhrál.

A v australském vedru začala být na kurtu pořádná výheň. Ukrajinka zatopila pod kotlem, když nastřelila Francouzku.Ihned se omluvila, že se nejednalo o chtěný střet. Mladenovicová omluvu nepřijala a začala do Ukrajinky šít výhrůžky. „Ráda bych se vyjádřila k situaci s Kristinou Mladenovicovou. Byla jsem veřejně obviněna z nesportovního chování, a tak nabízím svůj pohled na věc. Neúmyslně jsem ji zasáhla a na nespočet omluv mi bylo vyhrožováno. ,Příště uvidíš, dej si pozor,‘,“ napsala Kičenoková na svém Instagramu.

Francouzsko-čínský pár Kristina Mladenovicová a Čang Šuaj nakonec vyhrál 2:0 a postoupil dál. Francouzka stála u sítě s nataženou rukou k pozdravu soupeřek. Potřesení si a vyjádření si vzájemného respektu se ale nedočkala. „Nemyslím, že to je vhodné chování, a s někým takovým si určitě nebudu podávat po zápase ruku,“ reagovala Ukrajinka Kičenoková. Jejich averze tak jistě bude mít pokračování. Tenisové pokračování na Australian Open ale již nemá ani jedna zmíněná dvojice. Francouzka s Číňankou totiž po výhře ve zmíněné hře skončily na raketě Kateřiny Siniakové s Američankou Taylor Townsendovou.