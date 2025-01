Ostuda, to nemělo úroveň. Vybučený Djokovič: Chcete mi vůbec rozumět?

Osmdesát minut a dost. Diváci si zaplatili za velkou bitvu, dostali však kulhající legendu, která po prvním setu semifinále Australian Open s Alexandrem Zverevem vzdala. A tak někteří z nich vyprovodili Novaka Djokoviče z vystoupení, které mohlo být i jeho posledním na australském grandslamu, bučením. „Ostuda, to nemělo úroveň,“ opřel se do svých krajanů někdejší tenista John Millman.

Jak se ukázalo, v úterním čtvrtfinále mezi Novakem Djokovičem a Carlosem Alcarazem se odrovnali oba z favoritů úvodního grandslamu roku. Mladý Španěl byl vyřazen, srbský postupující si ze zápasu odnesl trhlinu ve svalu levého stehna, kvůli níž nebyl schopný turnaj dokončit.

„Udělal jsem maximum možného, abych mohl hrát. Ale ke konci prvního setu už byla bolest taková, že jsem ji nedokázal zvládat. I kdybych první set vyhrál, stejně bych fyzicky nezvládnul čelit soupeři, jakým je Saša,“ popsal Djokovič, který v tiebreaku proti setbolu pokazil volej, nezažádal si ani o ošetření a okamžitě šel podat Zverevovi ruku na znamení kapitulace.

Výpravu za rekordním 25. titulem z grandslamu a svým 100. v kariéře nebyl schopný v Melbourne dokončit a sůl do otevřené rány mu nasypali i někteří nespokojení diváci na Laverově stadionu, kteří ho vybučeli. Djokovič ochozům zamával, ukázal vztyčené palce na obou rukách. Reakce lidí na turnaji, který desetkrát vyhrál, ho však ranila.

„Nevím, co říct. Lidi si zaplatili a přišli v očekávání skvělého zápasu a velké bitvy, kterou nedostali. Z tohohle pohledu jim rozumím, opravdu se o to snažím. Ale rozumějí oni také mně? A chtějí to vůbec?“ opáčil Djokovič, který dva dny netrénoval a před semifinále absolvoval jen lehkou rozehrávku.

Djokovičův poslední zápas na Australian Open?

V roce 2023 vyhrál Srb Australian Open s třícentimetrovou trhlinou v hamstringu, o dva roky dřív s natrženým břišním svalem, jenž se mu od 3. kola jen zhoršoval. „Novak už tady tolikrát ukázal, že kdyby jen trochu mohl, bude pokračovat. Prostě to nešlo. Prosím nebučte na hráče, když je zraněný,“ snažil se vítěz Zverev mírnit emoce hned na kurtu.

Pachuť z ostré reakce však přetrvala. Někdejší australský tenista John Millman, jenž na turnaji pracuje v roli televizního komentátora, označil chování vůči Djokovičovi za neuctivé. „Bučení na Novaka je ostuda, to nemělo úroveň,“ kritizoval.

Djokovič, který poslední grandslamový titul získal na US Open 2023, se po zápase vyjádřil, že není zcela jisté, že ho příští rok diváci v Austrálii uvidí. „Je tu i možnost, že to bylo moje poslední Australian Open. Záleží, jak se vyvine sezona, jestli po ní budu fit a motivovaný,“ prohlásil legendární hráč, jemuž bude v květnu osmatřicet.

Druhý rok po sobě skončil v australském semifinále. A v neděli ráno českého času od 9.30 si o titul zahrají obhájce Jannik Sinner, jenž ve třech setech přemohl Američana Bena Sheltona (7:6 (2), 6:2, 6:2), se Zverevem.

Sedmadvacetiletý Němec se bude snažit vyhnat vlastní démony. Čeká ho už třetí grandslamové finále a z těch prvních dvou si odnesl traumatické zážitky. V roce 2020 na US Open vedl nad Dominicem Thiemem 2:0 na sety a přesto odešel poražen. Loni při Roland Garros ztratil náskok 2:1 s Alcarazem.