Neprohrát, nepodat ruku. Svitolinová drtí Rusky a žádá: Pamatujte na nás

Ve třiceti patří Ukrajinka Elina Svitolinová, bývalá světová trojka a šampionka Turnaje mistryň, k nejlepším hráčkám dějin, které nikdy nepostoupily do grandslamového finále. Také nyní v Austrálii není považována za tenistku, která by se měla do hry o titul výrazně vložit. Nelze však podceňovat ženu, která nehraje tenis jen za sebe.

„Byla jsem extrémně motivovaná postavit se Rusce. Chtěla jsem, aby lidé na Ukrajině dostali po probuzení dobré zprávy,“ líčila poté, co v osmifinále s Veronikou Kuděrmetovovou otočila první sadu z 1:4, a pak již zraněním handicapované soupeřce nedala šanci. Poražená počítala s tím, že k potřesení pravicí nedojde, kvapně podala ruku rozhodčí a Svitolinové z pár metrů alespoň slovně pogratulovala.

Byť je pro některé ignorování ruských soupeřek u sítě již přežité, Svitolinová svůj zvyk nehodlá měnit. „Protože můj vztah k té zemi je strašný. Nikomu nepřeji, aby něco podobného zažil. Mám zlomené srdce pokaždé, když dostanu zprávu, že někdo z mých přátel padnul na frontě rukou ruského vojáka,“ líčila rodačka z Oděsy, která tenisově vyrostla v Charkově kousek od ruských hranic. Z tamních kurtů nezbylo za tři roky války nic.

Zatímco proti Běloruskám, občankám další země zapojené do konfliktu, má od napadení své vlasti zápornou bilanci 2:4, Ruskám nepodlehla ani jednou. „Před každým zápasem si držím stejnou rutinu, na kurtu je to však jiné. Vydám se ze všech sil, skoro bych na něm zemřela, jen abych nenechala Rusku zvítězit. To je to nejmenší, co mohu pro svou zemi udělat,“ popsala Svitolinová, jedna z hlavních tváří platformy United 24, která vybírá peníze na podporu napadené Ukrajiny.

V prosinci tenistka sama vyrazila do Charkova, oblékla si maskáčovou bundu a vyzkoušela si zacházení s raketometem či kulometem. Tamním silám také přispěla na nákup dronů či jiných zbraní. O návštěvě informovala svět na svých sociálních sítích. „Jako jedna z předních ukrajinských sportovkyň musím upozorňovat na to, že válka stále probíhá,“ připomněla jediná tenistka ukrajinské historie, která na grandslamech posbírala přes 100 výher.

O měsíc později v daleké Austrálii prožívá velký rodinný příběh. Její manžel, osmatřicetiletý Francouz Gael Monfils, postoupil do osmifinále, které však zraněný skrečoval ve čtvrté sadě. Odteď již bude fanouškem své ženy na plný úvazek. Svitolinovou čeká ve čtvrtfinále americká silačka Madison Keysová, v případě postupu pak pravděpodobně rozjetá Iga Šwiateková.

Obě mají daleko větší tenisové zbraně než Ukrajinka, která navíc hraje teprve první turnaj od loňského US Open a operace kotníku. Ta ale ví, že největší službu své válkou zmítané zemi prokáže tím, když za ni nepřestane bojovat s raketou v ruce. „Protože mám pocit, že lidé už po třech letech někdy zapomínají, že stále potřebujeme pomoc. Je pro mě extrémně důležité to připomínat, být odolná a nepřestat bojovat, ať se děje cokoliv.“