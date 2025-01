Český biatlon bez největší hvězdy. Zraněná Davidová nestihne ani MS

Bohužel, biatlonistka Markéta Davidová se kvůli léčbě vyhřezlé ploténky nezúčastní únorového mistrovství světa. Radiožurnálu Sport to řekl prezident svazu Jiří Hamza. Zraněná záda Davidové stále nedovolují plnou zátěž, bude pokračovat v konzervativní léčbě.

Mistryně světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 Davidová naposledy závodila 14. prosince v Hochfilzenu, kde obsadila páté místo ve stíhacím závodě. Před tím na úvodní zastávce tohoto ročníku SP v Kontiolahti vyhrála sprint. V pondělí byla na další magnetické rezonanci. „Ta léčba postupuje relativně pomalu. (Markéta) bude pokračovat teď příští tři týdny v konzervativní léčbě, tím pádem se nezúčastní ani mistrovství světa. Po třech týdnech se rozhodne o dalším postupu,“ řekl Hamza.

Kvůli bolesti zad Davidová v Hochfilzenu 15. prosince nenastoupila do štafety a neodjela na předvánoční SP do Annecy. Místo toho zamířila do Prahy na vyšetření, které odhalilo vyhřezlou ploténku. Hrozila jí operace, ale léčí se konzervativně. Po Vánocích Davidová chyběla v Oberhofu a Ruhpoldingu a neúčastní se ani tento týden závodů v Anterselvě, kde se příští rok pojede o olympijské medaile.

Bez největší hvězdy se bude muset český tým obejít i na vrcholu sezony. Světový šampionát v Lenzerheide začne 12. února. Sezonu zatím Davidová na rozdíl od Italky Lisy Vittozziové, kterou rovněž trápí zraněná záda, neukončila. „Markéta by chtěla závodit, minimálně v tom posledním trimestru, ale uvidíme, kam ji zdraví pustí,“ dodal Hamza.

Nyní záda Davidové nejsou v takovém stavu, aby mohla naplno trénovat. „Uvidíme, co bude po dalších třech týdnech léčení,“ poznamenal Hamza. O dalším postupu se bude rozhodovat především na základě doporučení lékařů. „Děláme to nejlepší, co můžeme, ale musíme brát v úvahu nejen zdravotní stav, ale i pocity sportovce. Prioritou jsou pro nás olympijské hry v roce 2026, aby byla Markéta připravena na ně,“ dodal Hamza.

Po MS se uskuteční ještě tři zastávky Světového poháru včetně té domácí v Novém Městě na Moravě, která je naplánovaná na 3. až 9. března.