Davidovou podporují i soupeřky. Absence české hvězdy = šance pro juniorku

Pět žen a pět mužů je pro všechny případy potřeba při dalším dílu Světového poháru na německém území. Ke čtveřici z Oberhofu tak Češi povolali ještě zástupce z nižšího IBU Cupu. V případě mužů to je Mikuláš Karlík, jenž na tom byl o trochu lépe v posledních závodech než Jakub Štvrtecký.

U žen je to o víře, že každým týdnem od zranění zad Markéty Davidové v rakouském Hochfilzenu to bude lepší. Původní prognózy hovořily o tom, že když půjde léčba nadmíru dobře, mohla by se česká jednička vrátit do závodů už tento týden.

Vyhřezlá ploténka si však žádá víc času, a tak vynechává Davidová už třetí týden závodění. Podle oficiálního webu Českého biatlonu dál pokračuje v konzervativní léčbě. A tak musel český tým sáhnout do „zásob“ z nižších soutěží a povolal juniorku Hedu Mikolášovou.

„Heda podávala od začátku sezony dobré výkony v IBU Junior Cupu a pak i mezi dospělými v IBU Cupu. Věříme, že by mohla pomoct štafetě, a proto ji bereme do Ruhpoldingu. Je pořád hodně mladá a kombinace individuálu a štafety by pro ni byla náročná,“ vysvětlil sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář důvod, proč osmnáctiletá sportovkyně nezasáhne do čtvrtečního vytrvalostního závodu.

„Sestavovat ženský tým bez Makuly je určitě náročné. Ale současně bude dobré, že se Heda trošku rozkouká, jak to tady ve svěťáku funguje,“ řekl přímo v Ruhpoldingu trenér žen Lukáš Dostál.

Také on zmínil, že v případě takto mladé závodnice by nebylo dobré, aby absolvovala hned při prvním startu v SP tak velkou porci kilometrů. „Junioři mají náročný program, takže je nechceme zbytečně přetěžovat,“ dodal Dostál.

Davidová zůstává v pravidelném kontaktu s kolegy z reprezentace i s trenéry. „Píšeme si, voláme si a i s holkama si píše,“ potvrdil trenér. S dvojicí koučů konzultuje Davidová i trénink. „Vždy je to i na doporučení lékařů a fyzioterapeutů, co je ten den možné udělat. Ale zatím to není ještě stoprocentní. Je to hlavně podle toho, jak se ten den cítí a co jí tělo dovolí,“ řekl Dostál.

Česká biatlonistka se těší podpoře nejen od českého týmu, ale i od soupeřek. „V Oberhofu se mě na ni ptala Franzi (Preussová), pozdravovala ji a přála, aby se brzo uzdravila, takže jsem jí to vyřizovala,“ prozradila Jessica Jislová. „Lidé se tady navzájem podporují a není to tak, že by si oddychli: Jo máme o soupeřku méně,“ dodala Češka.