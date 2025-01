Rarita na Slovensku! Zápas extraligy rozhodli 17letí dorostenci

Slovenská juniorská reprezentace sice na nedávno skončeném mistrovství díru do světa neudělala, naši východní sousedé se přesto o svou hokejovou budoucnost bát nemusí. V tamním prostředí roste stále řada talentů. A nyní ve slovenské Tipos extralize došlo k poměrně raritní situaci, pravděpodobně se jedná o světový rekord.

Vítězství Nitry, za níž chytá český gólman a mistr extraligy se Zlínem z roku 2014 Libor Kašík, totiž režírovali dorostenci. Při výhře 4:0 nad posledními Novými Zámky, jejichž čerstvým koučem je Miloš Holaň, se o všechny branky postarali sedmnáctiletí borci!

Aby v české soutěži nastoupilo na led v jednom zápase tolik „košíkářů“, tedy hráčů pod 18 let, by bylo věcí nevídanou. Natož aby junáci rozhodovali zápasy. Na Slovensku se to stalo.

Spolu s dvěma asistencemi se premiérově v nejvyšší soutěži trefil 17letý útočník Adam Nemec, což je mimochodem mladší bratr obránce Šimona Nemce z New Jersey, dvojky draftu z roku 2022. Po něm pálili jeho vrstevníci Ivan Berčík, Matúš Lisý a Tomáš Chrenko ml. Všichni překonali finského 32letého zkušeného brankáře Christophera Gibsona, bronzového medailistu z MS U18 v roce 2010, jenž má na kontě 16 zápasů v NHL za NY Islanders a Toronto, přičemž minulý ročník strávil ve finském Lukko Rauma.

Syn Tomáše Chrenka, současného šéfa Nitry a bývalého hráče Slavie a Karlových Varů, se pak trefil ve druhém zápase po sobě.

Na páteční kolo „sedmnáctiletých střelců“ zároveň navázal v dalším zápase 17letý Tobias Tomík, jenž skóroval za Trenčín proti Bánské Bystrici.

Jak je vidět, na Slovensku se nebojí dávat šanci talentům, a tak v kolonkách střelců mimo jiné vidíme hráče narozené v roce 2007. Naváže některý z pátečních kanonýrů na kariéry Juraje Slafkovského, Šimona Nemce nebo Adama Sýkory, kteří vklouzli do dospělého hokeje rovněž v ranném věku?