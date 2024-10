Lákadla NHL: last dance v Nashvillu i český šéf, kdo bude TOP nováček?

Video se připravuje ... Nový ročník nejprestižnější hokejové soutěže na planetě začal dvojzápasem v Praze. Hokejová NHL i letos nabízí zajímavé příběhy, které se jistě vyplatí sledovat. Kdo se stane nejlepším nováčkem, jak se změní pohled na smlouvy pro maskované muže v brankovišti a co mohou fanoušci očekávat od nového turnaje NHL 4 Nations Face-Off, na kterém si spolu bok po boku mají zahrát i Connor McDavid a Sidney Crosby.

Last Dance v Nashvillu Pod stropem Bridgestone Areny visí dres Pekky Rinneho s číslem 35. A už nyní je jasné, že jednou vedle něho bude zářit i číslo 59 s jmenovkou Romana Josiho. Švýcarského beka draftovali Predators v roce 2008. Nyní se Josi chystá na čtrnáctou sezonu a konečně by rád pro hudební město získal vytoužený Stanley Cup. Nejblíž k tomu bylo v roce 2017, kdy Nashville nestačil ve finále na Pittsburgh. Rodák z Bernu v červnu oslavil 34. narozeniny. Barry Trotz, generální manažer klubu, si je dobře vědom, že mnoho let před sebou Josi už nemá. A proto do toho v létě rázně prásknul! Z trhu volných hráčů získal Stevena Stamkose, Jonathana Marchessaulta, Bradyho Skjeiho či Scotta Wedgewooda. Nejmladšímu Skjeimu je 30 let. Marchessault i Stamkos se narodili v roce 1990. Roli prvního centra plní Ryan O’Reilly, který je pouze o rok mladší. Cíl Predators nyní tak musí být jediný – Stanley Cup. „Nashville má elitního brankáře, obránce i útočníka. Proto vím, že máme šanci vyhrát,“ nechal se po podpisu smlouvy slyšet Stamkos. A těmi hokejisty myslel Juuse Sarose, Romana Josiho a Filipa Forsberga. Predators mají dva, maximálně tři roky na to, aby udělali úspěch. Poté pravděpodobně přijdou opět horší časy. Lídrům, vyjma Sarose a Forsberga, se totiž krátí čas na vrcholové úrovni. 111,5 Tolik milionů dolarů rozdal majitel Predators čtyřem novým posilám. Stamkos podepsal na 4 roky za 8 milionů ročně. Marchessault bude následujících 5 let v platovém stropu zabírat 5,5 milionu. Obránce Skjei se domluvil na sedmiletém kontraktu za 7 milionů ročně. Gólman Wedgewood se dohodl na dvouleté spolupráci, během které si celkem vydělá 3 miliony dolarů. Obránce a kapitán Nashvillu Roman Josi • Foto X / Nashville Predators

Pocta pro Gudase: český šéf Více než dvanáct let čekalo Česko na dalšího kapitána v nejlepší hokejové soutěži. V sezoně 2011/12 céčko na hrudi pyšně nosil Milan Hejduk, který hájil barvy klubu Colorado Avalanche. V nadcházejícím ročníku na něho naváže Radko Gudas. Světový šampion bude šéfovat kabině Ducks. „Myslím, že nebudu úplně tváří naší franšízy. Spíš jen takovej taťka týmu, hlavně těch mladých kluků.“ 34letý obránce si je dobře vědom své role. Činy na ledě i mimo něj má za úkol ukázat tu správnou cestu nadějným talentům organizace. Tak, jako když se v mládí učil od velikánů typu Vincent Lecavalier, Martin St. Louis nebo Steven Stamkos. Na olympiádě v Soči, kdy mu bylo 23 let, sdílel kabinu s Jaromírem Jágrem. V Anaheimu doufají, že jednou tým potáhnou Mason McTavish, Leo Carlsson, Cutter Gauthier či Olen Zellweger. Nejstarší z tohoto kvarteta je McTavish - 21 let. A Gudas byl zvolen tím, kdo je povede. Obrovská pocta pro českého hokejistu. 5 Jaromír Jágr (ve dvou týmech), Patrik Eliáš, Robert Holík, Milan Hejduk. Výčet českých hokejistů, kteří byli kapitány alespoň pro jednu celou sezonu. Do pětice se k nim přidá Radko Gudas. V osobním archivu mohou mít svůj dres s céčkem schovaný i Martin Straka, Filip Kuba či Jaroslav Špaček. Ovšem ti v této roli pouze zaskakovali, nebyli kapitány na celý ročník. Český bourák Radko Gudas s kapitánským céčkem, které bude nově nosit na dresu Anaheimu • Foto facebook.com

Nový trh pro brankáře? Když v červenci roku 2017 podepsal Montreal monstrózní smlouvu s Carey Pricem, leckdo nevěřil svým očím. Smlouva na 8 let za 10,5 milionu dolarů ročně. V létě 2019 na něho navázali Sergej Bobrovskij, který podepsal s Panthers na 7 let za 10 milionů, a Andrej Vasilevskij, ten prodloužil s Lightning na dalších 8 let za 9,5 milionů ročně. Píše se rok 2024 a žádný jiný brankář doposud nestvrdil kontrakt ani za 9 milionů dolarů ročně. A to se nových smluv dočkali i elitní gólmani jako Connor Hellebuyck, Juuse Saros či Ilja Sorokin. Auston Matthews, nejdražší hráč pro sezonu 2024/25, přitom v platovém stropu Toronta zabírá 13,25 milionu. Štafetu v příštím létě po něm přebere Leon Draisaitl, který předběžně podepsal u Oilers na 14 milionů ročně. Podle posledních informací to bude mít i zásah pro trh s brankáři. Po sezoně vyprší kontrakt Igoru Šesťorkinovi. Jeho agent dal vedení Rangers najevo, že se excelentní ruský brankář chce stát nejlépe placeným hokejistou v historii klubu. Jinak rád otestuje trh volných hráčů. Momentálně tento rekord drží Artěmij Panarin s necelými 11,7 miliony ročně. Sorokin a Hellebuyck minulý rok podepsali za 8,25, respektive 8,5 milionu dolarů ročně. Šesťorkin chce 12. Pokud na to vedení NY Rangers kývne, drasticky to změní cenu gólmanů na trhu. 18,85 Tolik milionů dolarů si doposud v zámoří vydělal ruský brankář Igor Šesťorkin ve službách Rangers. Dalších 5,67 milionu mu na kontě přistane během následujícího ročníku. V osmadvaceti letech je před podpisem životní smlouvy. Bude to ale s Rangers, nebo se 1. července 2025 stane nechráněným volným hráčem a zamíří do jiného klubu? Brankář Rangers Igor Šesťorkin v play off NHL • Foto ČTK / AP / Frank Franklin II

Boj o nováčka sezony Nejlepší nováček na konci sezony získá Calder Memorial Trophy. Za uplynulý ročník ji podle očekávání převzal Connor Bedard, který je považován za největšího talenta od Connora McDavida. Boj v sezoně 2024/25 by však měl být vyrovnanější. Mezi největší favority patří Matvej Mičkov. Ruského útočníka draftovala Philadelphia v červnu 2023 ze sedmého místa. Riskovala. Týmy, které draftovaly mezi druhým až šestým místem, si totiž nebyly jisté, kdy a zda vůbec Mičkov někdy bude hrát v NHL. Flyers se příchodu 19letého hokejisty dočkali ihned po roce od draftu. Dalším z adeptů je Macklin Celebrini. Na posledním draftu si ho z prvního místa vybrali San Jose Sharks. Kanadský prospekt v NCAA nasbíral 64 bodů v 38 utkáních a byl zvolen nejlepším hokejistou sezony. Stejně jako Bedard, i Celebrini by měl ihned po draftu naskočit přímo do NHL. Šanci získat Calderovu trofej bude mít i 21letý útočník Logan Stankoven z Dallasu. Minulou sezonu odstartoval v AHL, a když ve 47 zápasech zapsal skvostných 57 bodů, byl povolán do hlavního týmu Stars. V 24 utkáních vstřelil 6 gólů a na dalších 8 asistoval. Neodehrál však dostatečný počet zápasů (25), a tak bude i v nadcházející sezoně považován za nováčka. Dalšími kandidáty na nejlepšího nováčka sezony jsou Cutter Gauthier (Anaheim Ducks), Lane Hutson (Montreal Canadiens), Rutger McGroarty (Pittsburgh Penguins), Will Smith (San Jose Sharks) či Dustin Wolf (Calgary Flames). Z Čechů by mohl mít šanci Jiří Kulich, pokud by si dokázal vybojovat stabilní místo v sestavě Sabres. 132 Tolik bodů nasbíral v nováčkovském ročníku Teemu Selänne za 76 gólů a 56 přihrávek. Bylo to v sezoně 1992/93, kdy reprezentoval barvy organizace Winnipeg Jets. Jde stále o rekordní produktivitu v historii NHL mezi nováčky. Matvej Mičkov těsně poté, co byl Philadelphií vybrán v draftu NHL • Foto profimedia.cz