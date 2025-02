V Ostravě na Davis Cupu fandila s popsanou vlajkou a teď... Čelí výhružkám smrtí!

Zdánlivá maličkost, po které ale přišla pořádná bouře! Tenisová fanynka Jana K. je zároveň majitelkou eshopu, jehož názvem si opatřila vlajku, se kterou vyrazila fandit na Davis Cup, který se před pár dny konal v Ostravě. A nejspíš ani sama nečekala, jaké reakce za takový krok může sklízet...

Vlajka s názvem internetového obchodu, se kterou fanynka seděla v publiku během tenisového turnaje, se stala pro řadu lidí trnem v oku a vidí za tím hanobení oficiálního státního symbolu.

„Jsem přesvědčená o tom, že jsem nic neporušila. Myslím si, že pokud by to tam být nesmělo, tak by mi tu vlajku vůbec nevyrobili a řekli by mi, že se to nesmí. Na vlajkách jsou všude města, tak nevidím rozdíl v tom, jestli je tam město nebo něco jiného. Dlouho se nic neřeší a pak to jednou udělám já a je z toho humbuk,“ vyjádřila se pro web Novinky.cz tenisová fanynka, na jejíž hlavu se snesla vlna kritiky. A místy nejspíš dost za hranou toho, co je únosné.

„Asi budu podávat trestní oznámení, protože mi od pátku lidé píší, ať chcípnu. Mám tu plno výhružných mailů, sms, komentují mi pod mé reklamy. Myslím si, že tohle není v pořádku a určitě to není etické. Věřím tomu, že i špatná reklama je reklama, ale tohle mi už přijde za hranou. Jsem přesvědčena o tom, že jsem nic neporušila,“ zopakovala. Zároveň tolik povyku nechápe i vzhledem k tomu, že sama tento oblíbený sport sponzoruje.

„Mám bannery na mantinelech. Myslím, že tohle jsem si nezasloužila. Já ten tenis sponzoruju, se všema se znám a přijde mi za hranou, když člověk, který vráží statisíce do sponzoringu, aby mu tu vyhrožovali, že užil někde svou reklamu, když ji stejně všude pořád má,“ vrtí hlavou.

Dopustila se přestupku?

Pravdou ale je, že nakládání se státní vlajkou je ošetřeno zákonem. Podle něj »na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice«, ale mimo jiné nesmí být tento státní symbol při užívání ani poškozený nebo ušpiněný. Při porušení těchto bodů se může jednat o přestupek, za který hrozí pokuta až do výše 30 tisíc korun.

Na různých sportovních kláních lze přitom vidět fanoušky, kteří dorazí na ochozy vybaveni vlajkou s názvem svého bydliště v bílém poli. Ani to se přitom odborníkům nezamlouvá, fanoušci proti tomu ale příliš nevystupovali. Využití vlajky jako reklamního poutače v tomto případě pro ně ale nejspíš bylo přes čáru...