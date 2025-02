Miss Paříž, pět milionů sledujících. V Ostravě vyběhne královna Instagramu

Známé tváře světové atletiky láká do moravskoslezské metropole kromě Zlaté tretry i halový mítink Czech Indoor Gala, jehož další ročník se uskuteční už v úterý odpoledne. V ostravské atletické hale se na startu objeví celá řada medailistů z největších akcí, mezi nimiž bude například italský dálkař Mattia Furlani či polská čtvrtkařka Natalia Bukowiecká. Primární zájem ale směřuje k Alici Schmidtové, jedné z nejhezčích sportovkyň světa.

Hlavní domácí nadějí bude Amálie Švábíková. Držitelka českého rekordu ve skoku o tyči a pátá žena z minulé olympiády patří mezi hlavní osobnosti Czech Indoor Gala 2025. Mítink v Ostravě pro ni bude první ostrou prověrkou pod vedením bývalé úspěšné tyčkařky Jiřiny Kudličkové.

„Až jsem překvapena, jak pěkně si to sedlo. Snažily jsme se zapracovat hlavně na rychlosti, tam cítíme největší rezervy,“ uvědomovala si Švábíková, kterou před startem sezony postihly komplikace. „Při soustředění na Kanárských ostrovech, kde jsem jela doladit výkonnost, jsem onemocněla. Bohužel celé jsem si to musela přesunout, a proto jsem přišla o jeden zahraniční závod,“ litovala.

„Přebory Prahy mi pak ukázaly, že potřebuju brát tvrdší tyče, ale spíše to byl fakt takový tréninkový závod. Potřebovala jsem si všechno před Czech Indoor Gala vyzkoušet,“ hlásila pětadvacetiletá rodačka z Kadaně. Czech Indoor Gala ve své kariéře ještě nevyhrála, v předešlých dvou letech brala druhé místo. S čím bude spokojená tentokrát?

„Hlavně s výkonem. Umístění pro mě není hlavní podstatou, důležitější bude právě výkon. Chtěla bych se pokusit o vysoké výšky. Nechci zmiňovat konkrétní, ale prostě chci skočit co nejvýše,“ pousmála se Švábíková.

Velká pozornost směřuje mimo jiné k mužské kouli, v níž český klenot Tomáš Staněk zabojuje proti mistrovi Evropy, vítězi Diamantové ligy a pátému muži historických světových tabulek Leonardu Fabbrimu. Ital se vrací do Ostravy po pěti letech, kdy obsadil druhé místo za rekordmanem mítinku Konradem Bukowieckim. Polák se ve startovní listině objeví znovu.

„Trénink v Jihoafrické republice mi šel dobře. Teď jsem sice trošku unavený z dlouhé cesty do Ostravy, ale odpočinu si a v úterý to bude dobré. Těším se na souboj s Tomášem Staňkem. Je to kvalitní koulař s osobákem přes 22 metrů. Doufám, že tuto hranici budeme atakovat, já bych ji rád pokořil,“ pověděl Fabbri.

Pravděpodobně nejobletovanější tváří mítinku bude běžkyně Alica Schmidtová. Pětadvacetiletá Němka je považovaná za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, na olympijských hrách ve Francii dokonce dostala přezdívku Miss Paříž. Na sociální síti Instagram ji sleduje přes 5,6 milionu lidí, aktivní bývá i na TikToku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Alica Ѕchmidt | Olympian (@alicasmd)

V roce 2017 ji australský časopis Busted Coverage vyhlásil „nejsmyslnější sportovkyní světa“. Dříve působila i ve fotbalové Borussii Dortmund na pozici kondiční trenérky, nyní se už ale naplno věnuje atletice. V Ostravě ji čeká premiéra v běhu na 800 metrů. Dosud se věnovala výhradně o polovinu kratší distanci.

„Už dlouho jsem chtěla zkusit osmistovku, ostatně proto jsme na ni po olympiádě zaměřili přípravu. Je to velká změna v tréninku, ale celý proces se mi zatím líbí. Tato disciplína je pro mě velkou výzvou. Minulý týden jsem absolvovala první závod. Byl to úplně jiný druh bolesti, než na jaký jsem bývala zvyklá ze čtvrtky. Těším se,“ usmála se Schmidtová.

Největší favoritkou ženské půlky je ovšem halová mistryně světa a stříbrná olympijská medailistka Tsige Dugumaová. Ve světovém žebříčku jí v současné chvíli patří třetí pozice.