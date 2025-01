Los Davis Cupu: kvalifikaci s Jižní Koreou v Ostravě rozehraje Lehečka

Program bude pokračovat v sobotu od 12.00 čtyřhrou. Do ní debutující kapitán Tomáš Berdych nominoval Adama Pavláska a Jakuba Menšíka, za Koreu by měli hrát Nam Či-song a Čong Jon-Song. Složení se ale může ještě měnit. V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka - Kwon Sun-u a Macháč - Lee. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety.

Vítěz narazí v září na lepšího z duelu mezi USA a Tchaj-wanem. Finálová část pro osm nejlepších se uskuteční v listopadu v italské Boloni. Poraženého čeká baráž.

Češi se utkají s Jižní Koreou po necelých dvou letech. V roce 2023 ji porazili ve skupinové fázi Davis Cupu ve Valencii 3:0 na zápasy a také nyní budou v RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě plnit roli favoritů.

Lehečka, kterému kterému patří 24. místo v žebříčku ATP, se utká s Gerardem Campanou Leem poprvé. Macháč a Kwon Sun-u se střetnou popáté, vzájemnou bilanci mají 2:2.

Debut na kapitánské lavičce prožije Berdych, který týmovou soutěž v letech 2012 a 2013 vyhrál. Bývalý čtvrtý hráč světa nahradil vloni po nepovedené skupinové fázi, kde Češi prohráli se Španělskem, Austrálií a Francií, Jaroslava Navrátila.

Češi mohou postoupit z kvalifikace potřetí za sebou. Vloni porazili ve Vendryni Izrael 4:0 na zápasy, o rok předtím zvítězili v Maie nad Portugalskem 3:1.