Zatčení naděje Washingtonu! Talent boural v opilosti, z vozu pak utíkal

Knights se k situaci svého obránce vyjádřili jen neurčitě. „Tým bere záležitost velmi seriózně, jsme v procesu získávání relevantních informací. Také jsme v kontaktu s OHL a problém vyřešíme podle našich i soutěžních zásad. Liga určí disciplinární postih,“ uvedl klub.

Stanovisko k případu zatím nepodal Washington, s nímž ze 136. pozice draftovaný bek podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. Po prosincovém přesunu do kanadského Londonu pokračoval Allen v kvalitním vývoji v juniorce, za 18 zápasů v novém klubu nasbíral 17 bodů.

Teď ovšem rodák z Toronta, který na mistrovství světa do 18 let předloni vedl kanadský výběr dokonce v úloze kapitána, čelí hned několika obviněním. „Muž byl zatčen poté, co řídil vozidlo, které bylo součástí kolize v jiné části města London. Na dveřích ze strany řidiče a na vozovce jsme našli stopy nápadně podobně krvi,“ reportuje o inkriminované srážce policie.

I když byl Allen tažený až v pátém kole draftu, jelikož týmy odrazovala zejména jeho výška (183 centimetrů), v OHL se stal nováčkem sezony a byl podepsaný i pod zlatem javorových listů z Hlinka Gretzky Cupu nebo bronzem z MS U18. Na dvacítkách už nestartoval, přesto v něm Washington viděl potenciální možnost pro příští roky. Kreativce, který by mohl připomínat třeba Sama Girarda z Colorada.

„Jde o špičkového obránce v rámci celé soutěže. Je mobilní, hraje skvěle na obou stranách hřiště. Jsme nadšení, že může být součástí Knights,“ radoval se generální manažer a viceprezident Londonu Mark Hunter, když Allena na konci minulého roku přiváděl do mužstva.

„Kdybyste se mě zeptali před rokem, asi bych takový přestup odmítl. Ale jakmile přibývalo spekulací, přehodnotil jsem názor a uvědomil si, že v Londonu sídlí extrémně silná organizace. Místo, kde chci být,“ pochvaloval si Allen změnu.

Klub za mladíka obětoval hned sedm voleb v draftu, k tomu ještě beka Noaha Jenkena. Jenže se zdá, že půjde o marnou investici. Těžko si představit, že by za daných okolností nadaný obránce v týmu pokračoval. Zvlášť když v létě NHL otřásl případ, kdy opilý řidič srazil a usmrtil bratry Johnnyho a Matthewa Gaudreauovy. První z nich byl hvězdou Columbusu.

Až hlubší vyšetřování zřejmě ukáže, zda šlo v případě Allena o zkrat, nebo dlouhodobější problém s alkoholem. Hráči se smlouvou v NHL mají možnost v případě problémů s drogami vstoupit do asistenčního programu, který od roku 1996 slouží k řešení obdobných potíží. S přílišným pitím v minulosti bojoval třeba současný brankářský kolega Karla Vejmelky v Utahu Connor Ingram, u nějž však hrála roli také obsedantně-kompulzivní porucha.