Nejlepší proti nejlepším. Odstartuje turnaj 4 Nations, na co se těšit?

Program a výsledky 4 Nations Face-Off

Datum a čas Zápas ČT 13. února, 02:00 Kanada - Švédsko (Montreal) PÁ 14. února, 02:00 USA - Finsko (Montreal) SO 15. února, 19:00 Finsko - Švédsko (Montreal) NE 16. února, 02:00 USA - Kanada (Montreal) PO 17. února, 19:00 Kanada - Finsko (Boston) ÚT 18. února, 02:00 Švédsko - USA (Boston) PÁ 21. února, 02:00 finále (Boston)

Co je 4 Nations Face-Off?

Turnaj pořádá NHL společně s hráčskou asociací (NHLPA). Je to první turnaj od roku 2016, kdy se konal Světový pohár, kterého se zúčastní i ty největší hvězdy zámořské hokejové soutěže.

Konkrétně 4 Nations se můžou zúčastnit pouze hráči, kteří mají kontrakt v NHL. Právě z toho důvodu nebyly na turnaj pozvány jiné země včetně České republiky.

Gary Bettman, komisař NHL, turnaj popsal jako „menší předkrm“ před dalšími mezinárodními turnaji. V roce 2026 by se totiž hráči NHL měli zúčastnit i olympijských her. Zatím to však nebylo oficiálně potvrzené. A v roce 2028 bude uspořádán Světový pohár.

4 Nations Face-Off odstartuje zápasem mezi domácí Kanadou a Švédskem, které je na programu v noci ze středy na čtvrtek ve 2.00 SEČ. V základní skupině se potká každý s každým, odehraje se tedy 6 utkání. Nejlepší dvě reprezentace si to následně rozdají ve finále.

První čtyři duely se konají v Montrealu, zbylé tři v Bostonu. Finále je na programu 20. února. Bude se odehrávat v noci ze čtvrtka na pátek ve 2.00 SEČ.

Protože jde o turnaj pořádaný NHL, nepřekvapí, že rozměry kluziště i pravidla budou přesně kopírovat zámořskou soutěž. Jediný rozdíl bude v prodloužení. Ve skupině bude trvat deset minut a bude se hrát formátem tři proti třem. Pokud se nerozhodne, budou následovat nájezdy.

Ve finále to však bude jako v play off NHL. Oba týmy nastoupí s pěti hráči a třetina bude trvat celých 20 minut, dokud nepadne gól. V případě potřeby může být tedy odehráno i více třetin.

Kde sledovat 4 Nations živě?

O přímý přenos ze všech utkání se postará stanice Nova a Nova Action. Jednotlivá utkání lze sledovat i skrze streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance).

Nominace týmů na 4 Nations Face-Off:

Finsko

Outsider turnaje. Finové budou spoléhat na systémové pojetí hry, ve kterém umí být dokonalí. Po individuální stránce mají totiž nejslabší tým na turnaj. Alespoň na papíře.

Kvůli zdravotním problémům z turnaje vypadl Miro Heiskanen, klíčový obránce Finska. Z důvodu zranění se odhlásil i Jani Hakanpää. Stejně tak bylo potvrzeno, že Finsko (také kvůli zranění) nebude reprezentovat Rasmus Ristolainen.

Mikko Rantanen, který vynechal sobotní zápas Hurricanes, naopak na turnaj odcestoval.

Hlavní sílou týmu jsou centři. Aleksandr Barkov, Sebastian Aho, Roope Hintz a Anton Lundell budí respekt. Defenziva ztrátou Heiskanena výrazně utrpěla. Ne zrovna oslnivou formu v aktuální sezoně mají brankáři.

Hlavní trenér: Antti Pennanen

Kapitán: Aleksandr Barkov

Alternativní kapitáni: Sebastian Aho, Mikael Granlund, Mikko Rantanen

Brankáři: Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Juuse Saros (Nashville Predators)

Obránci: Henri Jokiharju (Buffalo Sabres), Esa Lindell (Dallas Stars), Olli Määttä (Utah HC), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators), Niko Mikkola (Florida Panthers), Urho Vaakanainen (New York Rangers), Juuso Valimäki (Utah HC)

Útočníci: Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Joel Armia (Montreal Canadiens), Aleksandr Barkov (Florida Panthers), Mikael Granlund (Dallas Stars), Erik Haula (New Jersey Devils), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (Seattle Kraken), Patrik Laine (Montreal Canadiens), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Anton Lundell (Florida Panthers), Eetu Luostarinen (Florida Panthers), Mikko Rantanen (Carolina Hurricanes), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks)

Kanada

Hokejový svět se těší na spojení Sidneyho Crosbyho s Connorem McDavidem. Doposud spolu nikdy nehráli. Nakonec k tomu ale nemusí dojít. Crosby je totiž zraněný a musel vynechat i poslední zápasy v NHL. Na turnaj nakonec také odcestoval, o jeho zařazení na soupisku se ale rozhodne až během pondělí. Soupisky musí být uzavřeny ve 23.00 SEČ.

Pittsburgh se rozhodl dát Crosbymu v tomto směru volnou ruku. Ve hře je i varianta, že ho Kanada na soupisku zařadí s tím, že by do prvních utkání nenastoupil. Pokud by se Crosby ale nakonec nezúčastnil, nahradit by ho měl Mark Scheifele z Winnipegu.

Kvůli zdravotním problémům se už v lednu z turnaje omluvil Alex Pietrangelo, náhradou je zotavený Drew Doughty.

Kanada bude spoléhat především na hráče v poli. Brankáři totiž neoplývají kvalitou, na jakou bývali fanoušci zvyklí. O post jedničky si to rozdají Jordan Binnington, Adin Hill a Sam Montembeault. Výrazný úpadek oproti OH v roce 2010, kdy jedničkou byl Roberto Luongo a záda mu kryl legendární Martin Brodeur.

V poli je to ale hvězda vedle hvězdy. Obraně bude šéfovat Cale Makar, který je s Quinnem Hughesem nejlepším obráncem na planetě. V útoku se objeví kromě zmíněného McDavida také MacKinnon, Marner, Stone, Reinhart či Marchand.

Hlavní trenér: Jon Cooper

Kapitán: Sidney Crosby

Alternativní kapitáni: Connor McDavid, Cale Makar

Brankáři: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Adin Hill (Vegas Golden Knights), Sam Montembeault (Montreal Canadiens)

Obránci: Drew Doughty (Los Angeles Kings), Cale Makar (Colorado Avalanche), Josh Morrissey (Winnipeg Jets), Colton Parayko (St. Louis Blues), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Shea Theodore (Vegas Golden Knights), Devon Toews (Colorado Avalanche)

Útočníci: Sam Bennett (Florida Panthers), Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes), Travis Konecny (Philadelphia Flyers), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Brad Marchand (Boston Bruins), Mitchell Marner (Toronto Maple Leafs), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Brayden Point (Tampa Bay Lightning), Sam Reinhart (Florida Panthers), Mark Stone (Vegas Golden Knights)

Švédsko

Reprezentace tří korunek se musí vypořádat se dvěma ztrátami. A především ta první je bolestivá. Zdravotní problémy na turnaj nepustí brankáře Jacoba Markströma, který by jinak byl jedničkou Švédů. Nezúčastní se také útočník William Karlsson, který patří k nejlepším centrům směrem do defenzivy v NHL.

Místo nich Švédsko povolalo brankáře Samuela Erssona z Philadelphie a forvarda Rickarda Rakella z Pittsburghu. Otazník pak visí nad startem Joela Erikssona Eka, který vynechal sobotní zápas Minnesoty.

Hlavní trenér Sam Hallam se může opřít o excelentní obranu. Jonas Brodin, Rasmus Dahlin, Mattias Ekholm, Gustav Forsling, Victor Hedman či Erik Karlsson. Všichni zmínění patří ve svých rolích v NHL k tomu nejlepšímu.

Ofenzivní řady by měli mít na starosti Jesper Bratt, Filip Forsberg, William Nylander, Elias Pettersson a Lucas Raymond. Slabinou by mohly být poslední dvě útočné formace.

Hlavní trenér: Sam Hallam

Kapitán: Victor Hedman

Alternativní kapitáni: Mattias Ekholm, Erik Karlsson, William Nylander

Brankáři: Samuel Ersson (Philadelphia Flyers), Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Linus Ullmark (Ottawa Senators)

Obránci: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Mattias Ekholm (Edmonton Oilers), Gustav Forsling (Florida Panthers), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins)

Útočníci: Viktor Arvidsson (Edmonton Oilers), Jesper Bratt (New Jersey Devils), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Elias Lindholm (Boston Bruins), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Gustav Nyquist (Nashville Predators), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins), Mika Zibanejad (New York Rangers)

USA

Od Světového poháru v roce 1996 nevyhráli Američané zlatou medaili. To by rádi po 29 letech napravili. A šanci mají velkou. Na papíře mají totiž zřejmě nejsilnější tým ze všech národů.

Brance by měl vládnout Connor Hellebuyck, který je v dosavadní sezoně (opět) nejlepším brankářem ligy. Záda mu bude krýt Jake Oettinger, nebo Jeremy Swayman.

Obrana je nabitá hvězdami. Velkou ztrátou pro Ameriku je ale absence Quinna Hughese, který se turnaje nakonec kvůli zranění nezúčastní. Obránce hraje v excelentní formě a měl být lídrem defenzivních řad USA. V nominaci Hughese nahradil Jake Sanderson z Ottawy.

Útoku by měli šéfovat Jack Eichel, Jack Hughes, Auston Matthews a Matthew Tkachuk. Poprvé v národním dresu se vedle sebe představí bratři Brady a Matthew Tkachukovi.

Hlavní trenér: Mike Sullivan

Kapitán: Auston Matthews

Alternativní kapitáni: Charlie McAvoy, Matthew Tkachuk

Brankáři: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins)

Obránci: Brock Faber (Minnesota Wild), Adam Fox (New York Rangers), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jake Sanderson (Ottawa Senators), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets)

Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Jack Hughes (New Jersey Devils), Chris Kreider (New York Rangers), Dylan Larkin (Detroit Red Wings), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), J.T. Miller (New York Rangers), Brock Nelson (New York Islanders), Brady Tkachuk (Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (Florida Panthers), Vincent Trocheck (New York Rangers)

Na co se těšit