Hon na Mahomese. Historický počin se nekoná, Super Bowl ovládli Eagles

Není konec, dokud není konec, ale Chiefs si možná přáli, aby přišel a milosrdně ukončil jejich temný večer. Hatrick v éře Super Bowlu stále zůstává mission impossible. Neúspěch dobyvatelů možná předznamenal Tom Cruise, který na Foxu emotivním proslovem uvedl přímý přenos.

Pro Eagles to konec není. Mají co slavit.

„Včera na mítinku kluci mluvili o tom, že nechtějí, aby byl konec. Možná to skončí tehdy, až si užijeme vítěznou parádu a dostaneme svoje prsteny,“ usmíval se vítězný kouč Nick Siriani přímo na hřišti. „Tohle je vrcholně týmová hra. Nikdo z nás by bez ostatních nic nedokázal. Nestarali jsme se, co si o nás myslí ostatní. Chtěli jsme jen vyhrát.“

Ve čtvrté minutě receiver Eagles AJ Brown zachytil přihrávku pro 32 yardů od svého quarterbacka Jalena Hurtse a bylo tu další kontroverzní rozhodnutí ve prospěch Chiefs. Sudí akci negovali.

„V takových zápasech nechte hráče hrát, mělo by se rozhodovat na hřišti,“ rozčiloval s v přímém přenosu stanice Fox legendární quarterback Tom Brady.

Hned první důležitý výrok sudích podpořil paradigma o mocné značce Chiefs, jejichž útok na hattrick a přízeň popové hvězdy Taylor Swift NFL protěžuje. Silné předzápasové téma ale rychle vyvanulo v představení fantastických Eagles.

Mahomes selhal

První touchdown protlačil koncem deváté minuty sám quarterback Hurts z linie jednoho yardu klasickým silovým během. Safety Chiefs Bryan Cook pak kousek od vlastní endzony zachytil interception, bylo to ale naposledy, co byl Kansas ve hře.

Úspěšný field goal Eagles znamenal tři body a vedení 10:0. Pak se quarterback Patrick Mahomes propadl do noční můry. Inkasoval dva sacky za sebou a znejistělý napálil interception do ruky mladého cornerbacka Coopera DeJeana, který míč donesl pro pick six. Mahomes ho v play off spáchal poprvé v kariéře a ukončil sérii 297 přihrávek bez interception.

Hurts stihnul do poločasu ještě touchownovou přihrávku na AJ Browna a poločas při skóre 24:0 dával Chiefs jen malou šanci. Ve druhé půli si Philadelphia zápas hlídala a soupeřovy naděje na zvrat rychle potlačila.

Byl to zápas, který změnil status quo NFL. Chiefs se z trůnu pakovali senzačním způsobem, Mahomes schytal ve svém pátém Super Bowlu v šesti letech druhou porážku. A tahle byla podobně drtivá, jako když Chiefs v roce 2021 padli s Tampa Bay Buccaneers, za něž házel historický rekordman Brady.

Až v noci na pondělí ale Mahomes, tvář současné NFL, zažil zřejmě nejhorší porážku kariéry. Spáchal dvě interceptions, fumble a musel přijmout šest sacků. Tři tituly v řadě naposledy získali Green Bay Packers na přelomu historických ér. V roce 1966 vyhráli ještě šampionát původní NFL. V letech 1967 a 1968 po sloučení s ligou AFL už ovládli první dva Super Bowly.

Krutá nedělní prohra znamená nepříjemný políček pro trenéra Kansas City Andyho Reida, který ve Philadelphii strávil značnou část kariéry a v roce 2005 nerozhodností v konci zápasu přispěl k porážce v Super Bowlu proti Patriots. Před sedmi lety však proti svému bývalému klubu s Chiefs získal svůj první titul.

Jalen Hurts naopak už nebude muset poslouchat, že je dobrý, ale nikoli elitní quarterback, který ještě nikdy nic nevyhrál. Pro něho i pro celou Philadelphii jde o sladkou pomstu za bolestivou prohru v Super Bowlu z roku 2023, kdy Eagles v jednom z nejlepších Super Bowlů historie ztratili desetibodový náskok, aby prohráli field goalem osm sekund před koncem. Teď je Hurts nejužitečnějším hráčem Superbowlu.

„Nebyl bych tu bez svých spoluhráčů a jejich úsilí. Dokázali jsme to,“ řekl skromně.

Eagles ke svému přesvědčivému triumfu nepotřebovali výrazný příspěvek nejlepšího running backa ligy Saquona Barkleyho, který nasbíral 57 yardů.