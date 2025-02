Bučení na Taylor Swift při Super Bowlu. Kopnul si i Trump: Vyhnali ji

Před zápasem předpovídal, že Kansas City Chiefs získají třetí Super Bowl v řadě. Pletl se stejně jako řada expertů. Philadelphia Eagles drtivě dominovali vyvrcholení NFL 40:22. Přesto se americký prezident Donald Trump cítil jako vítěz. Zatímco jeho přivítalo 66 tisíc fanoušků na stadionu Caesars Palace v New Orleans spíše ovacemi, na hvězdnou zpěvačku Taylor Swift, kterou nemá v lásce, se bučelo.

„Jediný, kdo měl těžší noc než Kansas City Chiefs, byla Taylor Swift . Vyhnali ji ze stadionu. MAGA ( Trumpovo heslo: ´Make America Great Again´) je velmi nemilosrdná!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Není přitom vůbec jisté, že šlo o vyjádření politických preferencí lidí na stadionu. V hledišti měli velkou převahu příznivci Philadelphie, bučení na nejlépe vydělávající umělkyni současnosti, jejímž přítelem je Travis Kelce z Chiefs, mohlo být také známkou rivality mezi oběma kluby.

Pětatřicetiletá Swift, jež před prezidentskými volbami podpořila Trumpovu soupeřku Kamalu Harrisovou, vzala situaci s nadhledem. Úkosem pohlédla do kamery a pak se rozesmála. „Miluji tě Taylor Swift, neposlouchej to bučení,“ vzkázala jí na sociální síti X legendární tenistka Serena Williamsová , jež si zatančila na ploše během poločasové show rappera Kendricka Lamara.

Swift mohl přes porážku těšit alespoň fakt, že její přítel Kelce vytvořil historický rekord Super Bowlu se 35 zachycenými přihrávkami v kariéře. Po nulovém prvním poločase se dostal nakonec ke čtyřem catchům pro 39 yardů a předstihl legendárního Jerryho Rice. Ačkoliv se spekulovalo, že po utkání může požádat Swift o ruku, nedošlo k tomu.

Trump přiletěl do New Orleans vládním speciálem Air Force One, na stadion dorazil hodinu před zápasem v čele velké skupiny, v níž nechyběly jeho děti Ivanka a Eric. Ironií osudu fandil americký prezident Chiefs stejně jako zpěvačka. A podle některých spekulací opustil stadion už po prvním poločase, kdy Kansas prohrával 0:24.

Trump v předtočeném rozhovoru před utkáním ocenil quarterbacka Chiefs Patricka Mahomese a jeho ženu Brittany. „Sleduji tohohle skvělého quarterbacka, jenž má mimochodem také fenomenální manželku. Je fanynkou Trumpa a hnutí MAGA, takže ji miluji. Je to skvělá osoba,“ prohlásil.