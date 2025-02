O Kinském se po další chybě v Anglii přou: Rozkvete, nebo dochytal

Rychle je nabyl a rychle zase pozbyl. Řeč je o fanfárách na výkony Antonína Kinského (21). Česká posila Tottenhamu je po snovém debutu pod čím dál větší palbou kritiky!

Kariéru na ostrovech začal po přestupu ze Slavie pohádkově. Nejprve senzační nula proti rozjetému Liverpoolu, pak další čisté konto v FA Cupu. Jenže od té doby to jde s Tondovy výkony docela z kopce. A bohužel to naposledy podtrhl kolosální minelou. Hned v 1. minutě pohárového mače na Aston Ville (1:2) si do vlastní sítě srazil ránu Ramseyho, která mu letěla přímo do rukavic…

„Hrozivá chyba gólmana. Tohle musí chytat!“ nebral si servítky legendární útočník Alan Shearer. Jiný anglický internacionál, brankář Joe Hart, měl však pro mladíka mezi tyčemi pochopení. „Vždyť má před sebou zase jinou stoperskou dvojici. To pak nejistota přijde, když jste takhle mladý. Až se sestava ustálí, uvidíte, jak Kinský vykvete!“ věří mu Hart.

Vzývají Itala

Jenže má to háček. Až se Tottenhamu vrátí jedenáct (!) indisponovaných plejerů, Kinský už asi v bráně stát nebude. Jednička Guglielmo Vicario se totiž už prakticky zotavila ze zlomeniny kotníku a nejen fandové Kohoutů netrpělivě vyhlížejí Italův comeback.

Podobný názor má dokonce i sám trenér Ange Postecoglou! „Jakmile budu mít k dispozici všechny hráče, budeme mít zase úžasný tým. To vám garantuju!“ prohlásil australský kouč, jenž Kinského navíc nezapsal na jarní soupisku Evropské ligy. Po vypadnutí z domácího poháru si tak Tonda může zachytat už jen v Premier League. O víkendu proti Manchesteru United dost možná letos naposledy…