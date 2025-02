Kinský chyboval v první minutě, pak držel naděje. Spurs v FA Cupu končí

Horší start do zápasu si lze jen těžko představit. Hned v první minutě pustil Antonín Kinský do brány střelu Jacoba Ramseyho, která mířila přímo doprostřed. „Co tam proboha dělal?“ ptala se ve vysílání BBC legenda anglického fotbalu Alan Shearer. Český gólman ve zbytku zápasu podal velmi slušný výkon, ale prohru Tottenhamu odvrátit nedokázal. Na půdě Aston Villy Spurs prohráli 1:2 a loučí se s FA Cupem.

Těžké období prožívá aktuálně celý Tottenham a horší momenty se nevyhýbají ani Kinskému. Na ostudnou prohru 0:4 v odvetě semifinále Anglického ligového poháru na půdě Liverpoolu navázali „kohouti“ vypadnutím i z druhé pohárové soutěže na ostrovech.

Ráz utkání určila už první minuta a neohrabaný zásah českého gólmana proti tvrdé, ale nepřesně umístěné střele Ramseyho, kterou podivným způsobem vyrazil tak, že míč nakonec dopadl do sítě.

Od většiny fanoušků přišla ostrá kritika, bývalý reprezentační gólman Anglie Joe Hart se ovšem svého kolegy zastal. „Při svém debutu proti Liverpoolu nastoupil lehký a sebevědomý mladý brankář. Tlak a tíha současné situace v Tottenhamu na něj ale postupem dopadly,“ analyzoval chybu někdejší brankář Manchesteru City. „Prostě chtěl míč vyrazit a uspěchal to. Pořád je to ale dobrý gólman s obrovským potenciálem,“ dodal dvojnásobný anglický mistr.

Ještě před přestávkou mu dal Kinský za pravdu, když předvedl tři důležité zákroky. Především se zaskvěl v 15. minutě, kdy vytáhl fantastický obstřel Leona Baileyho. Na druhé straně naprosto selhal v obrovské šanci kapitán Son Heung-Min a tak se do kabin šlo za stavu 1:0.

Ve druhém poločase začal Tottenham jednoznačně aktivněji, ale když už se „kohouti“ dostali do slibné příležitosti, nedokázali propasírovat svůj pokus přes skvěle blokující obranný val domácích. Ti hrozili z následných brejků a byli úspěšní. V první obrovské šanci se objevil znovu Jacob Ramsey. Jeho nájezd ale vychytal výborným vyběhnutím Kinský, když mladý záložník nasměroval svou střelu jen do ramene českého gólmana. Prakticky totožný souboj si dvojice zopakovala ještě v 75. minutě a znovu se stejným výsledkem. Kinský vystartoval proti útočícímu hráči, který napálil míč do jeho levého boku.

To už ale na výsledkové tabuli svítilo skóre 2:0 a domácí Villans si zápas velice užívali. Skóre zvyšoval po výborné kombinaci Baileyho s Malenem doklepnutím do sítě Morgan Rogers a od té doby už se hosté na nic moc nezmohli. Hřiště bylo plné létajících hráčů ve vínových dresech, kteří hráli chvílemi s bezmocnými soupeři ponižující bago.

Jako už je v poslední době běžné, hráči Tottenhamu zápas svému brankáři vůbec neulehčili. „Kinský si v podstatě sám hodil jeden gól do vlastní brány a pořád je to náš nejlepší hráč. Až tak špatní jsme. Je to úplně trapné,“ vyťukal na sociální síti X jeden z mnoha rozhořčených fanoušků Tottenhamu.

Bílý tým ze severu Londýna nakonec zaslouženě prohrál, i když se v samém závěru dočkal alespoň čestného úspěchu. V nastaveném čase se při svém debutu v základní sestavě Spurs prosadil mladíček Mathys Tel, který se k týmu připojil před pár dny na hostování z Bayernu Mnichov. Pro trápící se Tottehman je to ale jen opravdu velmi slabá náplast.