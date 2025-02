Zpráva pro Kinského: Evropskou ligu si nezahraje. Blíží se návrat konkurenta

Severolondýnský klub neprožívá nejlepší období. Nadějně rozehraný dvojzápas s Liverpoolem nepřetavil v postup do finále EFL Cupu, v Premier League se krčí na čtrnáctém místě, byť v posledním ligovém duelu porazil 2:0 Brentford.

Kinský si v onom zápase připsal první nulu v anglické nejvyšší soutěži, jenže… Bude chytat i po uzdravení klubové jedničky Guglielma Vicaria? Nápovědu dal klub jednadvacetiletému brankáři v pátečním odpoledni.

To totiž odevzdával soupisku pro jarní část evropských pohárů, na kterou se Kinský nevešel. „Udělali jsme tři změny. Místo Frasera Forstera (brankáře), Tima Wernera a Radu Dragusina byli dopsáni Mathys Tel, Kevin Danso a Djed Spence,“ stojí v prohlášení Spurs. Tedy dva obránci a jeden útočník.

Na dvě zimní posily Dansa a Tela se dostalo, Kinský ale navzdory vyškrtnutí brankáře Forstera, kterého po svém příchodu do Londýna de facto nahradil, dopsán nebyl. Tottenham postoupil v Evropské lize rovnou do osmifinále, do akce tedy půjde za měsíc šestého března.

Tým trenéra Angeho Postecogloua očividně spoléhá na brzké uzdravení Vicaria, které by Kinského mohlo posadit mezi náhradníky. Podle zpráv z Anglie je Ital v tréninku a jeho návrat se blíží.

Český gólman tak bude usilovat o minutáž pouze v Premier League a FA Cupu.