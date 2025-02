Miliardová zima City. Obří smlouva a šest posil: Museli jsme zasáhnout

Čtyřnásobný obhájce titulu Premier League se trápí a v lednu se rozhodl k velkým změnám. Manchester City do klubu přivedl hned šest hráčů a utratil za ně v součtu zhruba 218 miliard eur (5,5 miliardy korun), což je suverénně nejvyšší částka za zimní přestupové okno v Evropě. Je to například víc peněz, než kolik utratily všechny kluby La Ligy a bundesligy dohromady. „Obvykle jsme v lednu moc nenakupovali, ale tohle je mimořádná situace a museli jsme zasáhnout, abychom sezonu dokončili co nejlépe,“ vysvětloval rekordní nákupy trenér Pep Guardiola.