Souček má nakročeno k obhajobě Zlatého míče. Těsně za ním je ale opora Slavie

Průběžné třetí místo drží ofenzivní univerzál Pavel Šulc z Plzně. Výsledky podzimní části dnes zveřejnil Klub sportovních novinářů (KSN), který anketu pořádá. Celkový vítěz bude znám po sezoně.

Souček znovu prožil povedený podzim. S českou reprezentací vyhrál skupinu B1 Ligy národů a postoupil s ní do elitní divize A. Dařilo se mu i ve West Hamu, za který si při dosavadních 17 startech v ligové sezoně připsal čtyři trefy. V Premier League dal už 31 gólů a z českých hráčů je v historické tabulce na druhém místě za někdejším záložníkem Patrikem Bergerem, jenž má na kontě 38 branek.

Souček ve Zlatém míči útočí na třetí vítězství za sebou, nicméně tentokrát vede jen těsně. Zatímco před rokem měl po podzimu k dobru přes 300 bodů, letos drží před druhou polovinou hlasování minimální náskok před Provodem.

„I kdyby to bylo podesáté, pořád je to překvapení. Pořád se cítím, jako když to bylo poprvé. Každý takový úspěch je pro mě překvapení a zároveň zadostiučinění,“ uvedl Souček v rozhovoru pro KSN.

V historickém pořadí mu patří třetí místo za šestinásobným laureátem Pavlem Nedvědem , rekordmanem ankety je Petr Čech s 12 prvenstvími. „Pořád to jsou velká čísla. O Petru Čechovi se asi nemusíme bavit, o Pavlu Nedvědovi taky. Za mě je to možná nejlepší hráč české historie, protože získal Zlatý míč. Už jen, že se o tom bavíme, že je šance, že bych se jim mohl přiblížit, je pro mě skvělé,“ řekl Souček.

Druhý v pořadí Provod byl na podzim klíčovým hráčem Slavie, která vede ligovou tabulku o sedm bodů před Plzní. O dalších 22 bodů zpět figuruje v anketě na třetím místě opora Viktorie Šulc. Za elitní trojicí je už velký odstup. Čtvrtý záložník Lukáš Červ, další plzeňský hráč, ztrácí na Šulce 157 bodů.

Za posledních deset let poosmé ovládl první část hlasování hráč působící v zahraničí. V elitní jedenáctce je na druhou stranu hned šest fotbalistů z české ligy a z toho čtyři v nejlepší pětce. Za čtvrtým Červem figuruje na páté pozici Tomáš Chorý, na deváté Tomáš Holeš a na desáté Antonín Kinský, všichni ze Slavie.

Souček se dostal na 36 ze 37 hlasovacích lístků a 13 novinářů ho zařadilo na první příčku. Druhý nejvyšší počet prvenství měl Šulc, oproti Provodovi ale posbíral méně druhých a třetích míst. Aspoň jednou se na první příčce objevilo sedm hráčů včetně útočníka Patrika Schicka , který již po uzávěrce hlasování o víkendu zaznamenal čtyři branky za Leverkusen.

Fotbaloví novináři v anketě hlasují dvoukolově po podzimu a po jaru. Za obě části vyberou vždy 11 podle nich nejlepších hráčů a celkový vítěz pak vzejde ze součtu. Na podzim hlasovalo 37 žurnalistů, aspoň bod si připsalo 33 hráčů. V případě bodové rovnosti rozhoduje vyšší počet lepších umístění.

Výsledky fotbalové ankety Zlatý míč ČR 2024/25 po podzimu 1. Tomáš Souček (West Ham) 379 b., 2. Lukáš Provod (Slavia Praha) 377, 3. Pavel Šulc 355, 4. Lukáš Červ (oba Plzeň) 198, 5. Tomáš Chorý (Slavia Praha) 189, 6. Patrik Schick (Leverkusen) 173, 7. Ladislav Krejčí ml. (Girona) 156, 8. Václav Černý (Glasgow Rangers) 147, 9. Tomáš Holeš 114, 10. Antonín Kinský (oba Slavia Praha) 101, 11. Adam Hložek (Hoffenheim) 97. Další pořadí: 12. Jan Bořil (Slavia Praha) 85, 13. Jan Kliment (Olomouc) 64, 14. Vladimír Coufal (West Ham) 62, 15. Mojmír Chytil (Slavia Praha) 53, 16. Václav Jemelka (Plzeň) 17, 17. Matěj Šín (Ostrava) 15, 18. Lukáš Kalvach (Plzeň), 19. Alex Král (Espaňol Barcelona) oba 14, 20. Matěj Kovář (Leverkusen) 12, 21. Jan Kuchta (Sparta Praha/Midtjylland) 11, 22. Matěj Vydra (Plzeň), 23. Vasil Kušej (Mladá Boleslav), 24. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) všichni 10, 25. Martin Vitík (Sparta Praha) 9, 26. Tomáš Čvančara (Mönchengladbach) 7, 27. Adam Zadražil (Hradec Králové), 28. Václav Sejk (Zaglebie Lubin) oba 6, 29. David Douděra (Slavia Praha) 3, 30. Adam Karabec (Hamburk), Karel Spáčil (Hradec Králové) a Filip Vecheta (Slovácko/Karviná) všichni 2, 33. Jiří Boula (Ostrava) 1. Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění. Vítězové podle počtu triumfů: 12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 4 - Tomáš Souček, 1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík, Patrik Schick.