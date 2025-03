Furchova manželka po vyléčení otevřela »onkoalbum«: Nestydím se!

On zavřel bránu a dodává parťákům v play off klid! Ona zase rozdává pohodu pacientkám s rakovinou prsu. Hokejový gólman Dominik Furch (34) a jeho choť Kateřina (33).

Furch s úspěšností 94,5 % zavřel v úvodních dvou čtvrtfinále bránu a jeho Mladá Boleslav si rázem přivezla z Hradce Králové slibný náskok 2:0. Palce mu držela i manželka a maminka dvou chlapců, která se dozvěděla na podzim 2022 šokující onkologickou diagnózu.

Kateřina teď v podcastu Na vlně zdraví dojemně otevřela svoje »onkoalbum« s průběhem léčby: „Já se za to nestydím a ráda i ukážu, aby všichni věděli, že to není konec světa, že nebylo nutné to vytěsnit. »Po« je pro mě lepší život než »před«.“ O čem dalším mluvila?

Neztratit úsměv!

„Snažila jsem se neztratit úsměv, najít něco pozitivního, i když je to strašně těžký! Navíc pomohl i Domčův mentální kouč.“

Osobní »randíčka«

„Nejhorší čekání bylo pár měsíců od operace na chemoterapie, chtěla už jsem to mít sebou, protože jsem byla připravená i psychicky. Pak už čas utíkal hodně rychle a třeba radioterapie jsem brala jako taková osobní randíčka.“

Nová vášeň

„Nadchlo mě pracovat zahradě, nenapadlo by mě, že bych byla zahradnice, ale je to nová vášeň, způsob realizace. Vidím tu práci, že roste nový život.“