Série gólmanů pro Furcha. Postup Boleslavi v prodloužení vystřelil Fořt

Po posledním zápase základní části vletěl sportovní ředitel Tomáš Vlasák do kabiny Mladé Boleslavi, aby udělal bouřku po kolapsu proti Kladnu. Přesně o týden později přijímal na lavičce gratulace od dlouholetého parťáka a spolumajitele Plzně Martina Straky. Bruslaři rozhodli bezgólovou bitvu po necelé půlminutě prodloužení a po triumfu 3:1 na zápasy prošli do čtvrtfinále. Postup pomohl uloupit sebejistý Dominik Furch v měření sil, které mnozí aktéři nazvali sérií brankářů. „Předváděli skvělé výkony,“ přikyvoval střelec jediné branky Tomáš Fořt.

Po standardně dlouhé přestávce stačilo ze hry uplynout jen 28 sekund. Tomáš Fořt dojel puk odražený od zadního mantinelu a bekhendem ho zametl do sítě. „Přemýšlel jsem, jestli mám puk zpracovat, nebo vystřelit. Nakonec jsem si řekl, že to dám na bránu bekhendem. Když nedám, půjdu střídat a ať si to zkusí další,“ vykládal s úsměvem boleslavský hrdina.

„Frajer dal puk bekhendem pod víko. Super trefené,“ dodával už s menším nadšením plzeňský gólman Nick Malík. Právě on dlouho přiváděl střelce Bruslařů k šílenství. Konkrétně bez dvou sekund 150 minut. Naposledy inkasoval krátce po polovině druhého zápasu, pak dvakrát šedesát minut nepustil jediný kotouč.

„První dva zápasy doma jsem neměl moc silné. Byli jsme lepší, měli ze hry víc, ale dostávali jsme góly pod víko, perfektně trefené. V tomhle stálo štěstí při nich. Navíc bez vstřelené branky se nedá vyhrát. Bojovali jsme, ale byli šťastnější,“ shrnul sérii dvaadvacetiletý brankář.

Plzeň se v přesilovkách trápila

Plzeň si mohla vynutit rozhodující pátý zápas ve třetí třetině, kdy hrála třikrát početní výhodu. Všechny pokusy ovšem zlikvidoval obdobně jistý Dominik Furch na druhé straně. „Rozhodlo se v přesilovkách, měli jsme v nich dát nějaký rozdílový gól. Je to odraz celé sezony. Jak jsme byli v sezoně málo produktivní, se odrazilo v dnešním zápase. Nemůžu upřít snahu, bojovnost. To jsme měli. Charakter, srdce, všechno tam bylo. Ale chyběl nám gól,“ litoval hostující trenér Josef Jandač.

„Klasický zápas o jednom gólu. Rozhodlo, že jsme ubránili tři oslabení ve třetí třetině. Byli jsme pod tlakem, ale kluci to skvěle odbojovali. Pak se štěstí přiklonilo k nám,“ dal mu za pravdu jeho protějšek Richard Král.

V jeho týmu zavládla obrovská euforie. Přesný opak nálady, jež panovala v boleslavské aréně před týdnem při koncovce základní části. „Je to úleva. Po Kladnu nebyla v šatně dobrá nálada. Možná jsme se cítili trochu víc pod tlakem. Věděli jsme, že jsme se do toho dostali sami a sami se také musíme vyhrabat. Jsem rád, že jsme dokázali třikrát vyhrát,“ přiznal Fořt.

Po přesné trefě se ocitl v centru dění. Led se zalil do zelené barvy, všichni domácí hráči se radovali z vydřeného postupu i z prolomení střelecké mizérie. „Chtěl jsem jet na střídačku za kluky, ale viděl jsem, jak všichni jedou za mnou. Tak jsem si řekl, že už to nemá cenu, a zůstal u mantinelu,“ popisoval domácí centr, co se dělo bezprostředně po konci zápasu.

Zatímco Plzeň má po sezoně, Bruslaře čeká vyhlížení soupeře pro čtvrtfinále. „Můžeme to nějak oslavit, dostaneme den nebo dva volna a uvidíme, kdy budeme hrát. Trošku si odpočineme a uvidíme, na koho půjdeme,“ říkal boleslavský gólman Furch.

Po utkání se v řadě při podávání rukou neopomněl chviličku zdržet u svého mladšího kolegy z Plzně. „Gratuloval jsem mu k předvedeným výkonům. Plzeň držel, předvedl velice kvalitní výkony. Třetí zápas ukradl hlavně on. Plzeň mu může děkovat za prodloužení série. To byla jednoznačně jeho zásluha. Počítají se ale tři vítězství a ta jsou na naší straně,“ uzavřel zkušený brankář.