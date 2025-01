Dominantní Kometa. Furch: Hrála play off hokej. „Bolka“ ztratila body i hráče

Od Komety to byl v předehrávce 37. kola hokejové Tipsport extraligy asi nejpřesvědčivější výkon v sezoně. Do sestavy se vrátili z marodky elitní křídelníci Jakub Flek se Šimonem Stránským a hned to šlapalo. Vpředu, vzadu i v bráně, kde mladík Michal Postava přechytal svého předchůdce Dominika Furcha. Brno přejelo Mladou Boleslav 4:0. „Hrálo play off hokej,“ vystihl brankář Středočechů.

Se šrámy na duši i na těle odjížděla mladoboleslavská výprava z Winning Group Areny. Nejvíce bolel duel třináctého útočníka Matěje Gardoně, který si v 9. minutě vyhodil rameno a skončil na ošetřovně. Cestou z ledu skučel bolestí, ale doktor mu od ní následně ulevil. „Povedlo se,“ hlásil úspěšné nahození kloubu. „Bylo tam pozdní dohrání, možná na pět minut a do konce. Rozhodčí nám po první třetině říkali, že to mohli písknout,“ uvedl asistent David Havíř.

Ztrát utrpěli poražení více. Odstoupil také další útočník Jan Závora, jehož po souboji odvezli s otřesem mozku do nemocnice v Bohunicích. „Mohl na to být připravenější,“ usoudil Havíř. Jako nouzové řešení posloužil zadák David Bernad, který se vysunul do útoku. „Má k tomu nejlepší předpoklady. Už jsme ho tam párkrát měli,“ poznamenal Králův pobočník.

Hru však hosté nahodit nedokázali, sebevědomý soupeř je i s pomocí přesilovek převálcoval. Na střely na bránu 33:12 s tím, že „Bolka“ v poslední dvacetiminutovce vypálila na branku jedinkrát! Hlavně díky čtyřem oslabením. Druhou nulu v ročníku si Postava odpracoval vcelku lehce. „Kometa byla v play off módu,“ ocenil Havíř. „Když potřebujeme dotahovat ztrátu, musíme to sypat a být mnohem víc aktivní. Brno hrálo důrazněji, asi jsme na to nebyli dostatečně připravení. Možná i z toho vyplynula ta zranění,“ narážel gólman Furch na úrazy Závory a Gardoně.

Vítězové se tentokrát opravdu vytáhli. Pomohli jim návraty Stránského s Flekem. „Máme širší sestavu,“ potěšilo trenéra Kamila Pokorného. Mistr světa z Prahy dobral antibiotika po těžké chřipce a po pětizápasové pauze se záhy názorně připomněl. Do mezikruží dostal Flek přihrávku od Kristiána Pospíšila a obratně zvedl puk pod horní tyčku nedávného spoluhráče Furcha. Ten se v Brně ukázal po letním odchodu poprvé, stejně jako uzdravený střelec Steve Moses. „Musí se do toho dostat, je to pro něj složitá situace,“ připomněl Furch dlouhou absenci amerického snajpra.

Když rychlým skluzem k tyčce vyčapal obránce Libora Zábranského, dočkal se od něj pochvaly. To mu ale náladu před odjezdem domů nezvedlo. Porážka 0:4 je krutá. „Čekal jsem, jak se tady budu cítit a byl jsem poměrně v klidu. Nervóznější jsem asi byl v prvním domácím zápase,“ sdělil gólman, jenž čtyři přesné střely protihráčů nezastavil.

Těsný náskok do půlky utkání navýšili dorážkou Jakub Kos a typickou ránou z křídla Peter Mueller. Ve třetí třetině pak Kometa ukázala, že se na tréninku pilně věnuje i nácviku početních výhod. Rychlou souhru po ose Stránský-Flek zakončil v roli „bumpera“ Hynek Zohorna, jenž pohotově zamířil k tyči. „Zodpovědný týmový výkon. První dva góly nás uklidnily,“ lebedil si Pokorný.

Jeho soubor bude ve zbytku základní části útočit na elitní čtyřku, do níž loni proklouzl na poslední chvíli. Bodlo by mu, kdyby se co nejdříve uschopnili klíčový obránce Jan Ščotka a kapitán Tomáš Marcinko. Hlavně v útoku je potřeba větší hloubka, byť mladící Jan Ekrt či Danny Chludil si vedou velmi slušně. Na comeback obou zkušených borců to však zatím nevypadá. „Marcinko do repre pauzy určitě nebude a Ščotka asi taky ne,“ informoval kouč.