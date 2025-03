52 zákroků! Furch zhasl Hradec, Boleslav má druhou výhru. Bude se nám o něm zdát...

Prakticky celých šedesát minut měli herně navrch. Po porážce v úvodním čtvrtfinálovém zápase začali hradečtí hokejisté opět aktivně, soupeře přestříleli vysoko 52:15. Gólovou radost ale nezažili ani jednou, frustrace z jalové koncovky vytryskla v závěru. Když Tomáš Fořt pojistil vítězství hostů trefou do prázdné branky, na ledovou plochu dokonce přiletěla z hlediště šála Mountfieldu.

„Je to těžké, ale máme hlavy nahoře. Potřebují čtyři vítězství stejně jako my. Je před námi ještě dlouhá cesta. Věřím, že na konci budeme šťastní,“ prohlásil bojovně obránce Mudrák.

Domácí měli výbornou pasáž ve druhé třetině, kdy drželi soupeře dlouho pod tlakem. Jeden puk za druhým však létal neškodně vedle nebo trefoval Furcha a jeho spoluhráče. Bruslaři v poli zblokovali hned 17 pokusů.

„Obětavost nás zdobila celou sezonu. Chceme pomáhat Domínovi a on na oplátku pomůže nám,“ popisoval Filip Pavlík, jenž sám zastavil tělem tři kotouče.

I díky němu se dlouho hrálo bez branek, což protrhl až na začátku třetího dějství Julius Junttila. Po dalším hradeckém zámku vyrazil vpřed a bekhendovým blafákem poslal puk mezi betony Stanislava Škorvánka. Nezastavil ho ani dojíždějící Michael Vukojevic. O ujíždějícího hráče přesekl hůl.

Mountfield získal šanci na srovnání při čtyřminutové přesilovce za vysokou hůl Petra Čajky, jenže obětaví Bruslaři opět slavili úspěch. „Chtěl bych klukům poděkovat za parádní výkon a parádní obětavost ve třetí třetině. Čtyřminutové oslabení bylo v zápase asi rozhodující. Domácí měli trošičku víc ze hry, měli lepší pohyb, optický tlak, ale zas až tolik vyložených šancí jsme jim nedali,“ pochvaloval si hostující trenér Richard Král.

Jeho tým odjíždí z Hradce s vedením 2:0 na zápasy a velkou psychickou výhodou. „Nálada je fajn. Jeli jsme sem s tím, že budeme hrát náš hokej a uvidíme, co z toho vznikne. Jedeme s parádním výsledkem domů. Nebudeme ustupovat, nebudeme měnit něco, co nám funguje,“ vyhlásil boleslavský bek Pavlík.

Na druhé straně budou muset hledat cestu, jak překonat sebejistého Furcha. „Důležité je, že na hráčích je vidět úsilí a snaha to zlomit. Chce to trošičku klidu v koncovce, někdy to chce být připravený na odražený puk a mít druhé úsilí a jít si pro špinavé góly,“ pravil hradecký kouč Tomáš Martinec. „Jeden škaredý gól a už to podle mě půjde. To je medicína,“ potvrdil jeho slova Mudrák.