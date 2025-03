Olomouc - Kladno 2:4. Rytíři unikají baráži, Hradec dotáhnul Dynamo

Litvínov se drží v boji o čtyřku

Litvínov zvítězil na ledě Vítkovic 3:2 po samostatných nájezdech a je stále ve hře o přímý postup do čtvrtfinále. O vítězství Severočechů rozhodl Maxim Čajkovič, ale důležitý vyrovnávací gól v řádné době dal šest minut před jejím koncem obránce Adam Polášek. Vítkovice neuspěly potřetí v posledních čtyřech kolech a stále zůstávají na rozhraní baráže a předkola play off.

Ohlasy trenérů:

Aleš Krátoška (Vítkovice): „Start utkání nám nevyšel. Dostali jsme úvodní branku a to v našem případě není nic dobrého. Nicméně jsme se do zápasu vrátili, nakonec jsme i odskočili díky přesilovce.Hlavně ve třetí třetině ale hrál Litvínov velmi dobře. Vyrovnání si zasloužil. Měli jsme jednu velkou šanci v prodloužení, ale neproměnili jsme ji a nájezdy jsou vabank. Na Kladně to bude jako sedmý zápas play off, ale věříme, že to uválčíme.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Hrajeme většinu utkání v tomto roce jako dneska. Nedaří se nám je překlápět, dnes se nám to povedlo. Hodně nám pomohla po psychické stránce první vstřelená branka. Byli jsme velmi aktivní, agilní, hráli jednoduchou hru. Myslím, že jsme byli lepší a zasloužili jsme si bonusový bod v nájezdech. Ondra Kaše nedohrál utkání, bylo tam zranění v horní části těla. Pevně věříme, že bude co nejdříve připravený, ale uvidíme, co ukáže lékařské vyšetření.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:37. Říčka, 43:44. Abdul Hosté: 18:51. Hlava, 53:44. Polášek, 65:00. Čajkovič Sestavy Domácí: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Auvitu, Mikuš, Prčík – Kalus (C), Nellis, Yetman – Hladonik, Hanzl, Abdul – Eberle, Přibyl, Barinka – Říčka, Hašek, Lednický – Hauser. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baláž, Zile, V. Beran, Polášek, Gajdoš, Zeman, Winkelhöfer – Zygmunt, Jícha, Havelka – Hlava, Sukeľ (C), Čajkovič – Sandberg, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Ikonen, Gut, M. Pekař – Šprynar. Rozhodčí J. Ondráček, F. Vrba – T. Gerát, L. Rampír Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 672 diváků

Boleslav přerušila sérii porážek

Mladá Boleslav porazila Brno 3:0 a přerušila tak sérii šesti porážek, při kterých získala jen jeden bod. Brankář Dominik Furch udržel počtvrté v sezoně čisté konto. I pro Brňany skončila dlouhá série a bez bodu skončili po sedmi zápasech, z nichž šest vyhráli.

Ohlasy trenérů:

David Havíř (Mladá Boleslav): „Ode mě putuje do kabiny velká gratulace. Co dnes kluci předvedli, klobouk dolů. Na každém hráči bylo znát, že chce zlomit naši nepříznivou sérii, byla vidět černá práce. Zápas měl z naší strany energii, musím poděkovat i divákům, Kometa si první čtyřku musí uhrát jinde.“

Kamil Pokorný (Brno): „Byl to vyrovnaný zápas s tím, že domácí byli mnohem agresivnější zejména v předbrankovém prostoru a ze dvou takových situací šli do dvoubrankového vedení. Měli jsme tam podobné situace, ale dnes jsme Dominiku Furchovi práci vůbec neztížili. Všechny střely viděl, nebyli jsme agresivní a tyto situace s nevydařenými přesilovkami duel rozhodly. Neměli jsme se z čeho odrazit a byli jsme celých šedesát minut sterilní.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:24. Fořt, 22:17. Čajka, 59:13. Junttila Hosté: Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – A. Čech, Pyrochta (A), Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Junttila, Fořt (A), Skalický – Moses, Hradec, Lakatoš – Mazura, Čajka, Rekonen – Suchý, Závora, J. Stránský – Dvořáček. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Ščotka, Holland, Gulaši (A), Beaudin, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Ilomäki, Rachůnek – Kos, Kollár, Konečný – Boltvan. Rozhodčí Hribik, Pilný – Kajínek, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3379 diváků

Hradec se dotáhl na rivala

Hradec Králové vyhrál v Českých Budějovicích 3:1 a díky čtvrtému vítězství za sebou se bodově dotáhl na druhé Pardubice. Motor neuspěl poprvé po sérii šesti výher. Shodně gólem a asistencí pomohli k úspěchu Mountfieldu Radovan Pavlík a Patrik Miškář.

Ohlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Herní projev našeho týmu snesl měřítko, ale mrzí mě dva góly inkasované po ztrátách puků. Pokud si soupeř vypracuje příležitost, je to něco jiného, ale my jsme mu góly nabídli. Reillyho jsme dali do útoku, protože v minulosti hrál na tomto postu.“

Tomáš Hamara (Hradec Králové): „Jsme rádi za tři body po velice bojovném utkání. Chtěl bych ale vyzdvihnout České Budějovice, které nastoupily v hodně oslabené sestavě, přesto hrály výborně. Nás podržel gólman, domácí nevyužili vyložené šance. Vytěžili jsme z minima maximum.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:01. M. Beránek Hosté: 09:17. R. Pavlík, 35:30. Batna, 47:36. Miškář Sestavy Domácí: Klouček (Schacherl) – Doudera (A), Reilly, Pýcha, Kubíček – Kachyňa, Štencel (C), Vráblík – Kašlík, T. Zohorna (A), M. Beránek – Novák, Přikryl, Olesen – Chlubna, Koláček, Humeník – Toman, Malát. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Vukojevic, McCormack – Kalina, Pláněk (A), Bučko – Perret (C), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Kevin Klíma, Miškář – A. Novotný, Bunnaman, Chalupa – P. Moravec, Batna, Pour – Štohanzl. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Svoboda, Augusta Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

Frodl vynuloval Třinec

Karlový Vary zvítězily doma nad Třincem 2:0 a po páté výhře z posledních sedmi utkání ztrácejí ze šestého místa na první čtyřku pro přímý postup do čtvrtfinále jediný bod. O branky se postarali ve druhé třetině Vít Jiskra a Jiří Černoch. Brankář Dominik Frodl udržel počtvrté v sezoně čisté konto. Oceláři neuspěli teprve podruhé z uplynulých osmi duelů.

Ohlasy trenérů:

Pavel Patera (Karlovy Vary): „Vyrovnaný zápas. Do utkání jsme vstoupili dobře, dali jsme i gól, ale bylo tam pár centimetrů v brankovišti, kvůli kterým bohužel neplatil. První třetina i celý zápas byl vyrovnaný. Bylo to o prvním gólu, který se povedlo dát nám. Myslím si, že o ten gól dva jsme byli dnes lepší a zaslouženě jsme vyhráli.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Nejdříve se trošku vrátím kousek zpátky. V minulém zápase jsme prožili takové emocionální vypětí, kdy jsme si zajistili účast v předkole play off. Výkon se mi velice líbil. Naopak dnes tam byla ztráta koncentrace. Výkon nebyl z naší strany kvalitní, na druhé straně s pokorou k výkonu domácích, protože hráli výborně, obětavě, spoustu střel nám zblokovali. Nula na našem kontě vstřelených branek není úplně normální, není to ideální, ale prostě je to tak. Domácím patří gratulace.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:17. Jiskra, 34:20. Černoch Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Jaks, Dlapa, Rulík, Reunanen, Dorot, Mikyska, Dyk – O. Beránek (A), Černoch (C), Jiskra (A) – O. Procházka, Gríger, Salsten – Koffer, Šír, T. Redlich – Kofroň, Sapoušek, Čihař. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Jandus, Koch, Jank – M. Růžička (A), Marcinko, Nestrašil – Cienciala, Hudáček, Kovařčík – Kurovský, Sikora, Teplý – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Vrána (C). Rozhodčí Sýkora, Květoň – Brejcha, Zíka Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4 597 diváků

Klíčový duel pro Kladno

Kladno vyhrálo na ledě poslední Olomouce 4:2, uniklo Hanákům na rozdíl tří bodů a má navíc i lepší bilanci ve vzájemných zápasech. Rytíři zabrali po sérii čtyř porážek a v boji o předkolo play off se přiblížili dvanáctým Vítkovicím na rozdíl jediného bodu. Hanáci popáté za sebou nebodovali.

Ohlasy trenérů:

Jan Tomajko (Olomouc): „Sice jsme se v první třetině dostali do vedení, ale pak jsme si prohráli zápas inkasovanými góly v přesilové hře a oslabení. Myslím si, že právě přesilové hry nás stály lepší výsledek, protože jsme v nich vyloženě propadli. Bereme nula bodů a závěr soutěže už není v našich rukách. Chtěli bychom poděkovat fanouškům, kteří nás podporovali znovu až do konce. Jsme za to rádi a i pro ně budeme chtít momentální nepříznivé výsledky znovu otočit.“

David Čermák (Kladno): „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas před vyprodaným stadionem. Všichni jsme věděli, o co se hraje. Chtěli jsme se soustředit hlavně na začátek, což se nám podařilo. Měli jsme k dispozici i přesilovou hru, kterou jsme ale nezahráli dobře. Od té doby byla Olomouc lepší a dostala se do vedení. Ve druhé třetině jsme naši hru zlepšili a dokázali otočit skóre. Ve třetí třetině jsme dokázali odskočit na 4:1 a to rozhodlo. Jsme moc rádi za tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:05. Orsava, 59:23. Navrátil Hosté: 23:16. Pytlík, 36:39. Pietroniro, 45:00. Filip, 58:38. Bláha Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Fridrich, Kusko, Orsava – Plášek, Anděl, Navrátil – Kunc, Nahodil (A), Kohout – Káňa (A), Knotek, Macuh – Doktor. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Komuls, Nemčík, Hanousek, Vandas – J. Strnad, Hults, Bláha – Smoleňák (C), Pytlík, Kusý – M. Procházka (A), Filip, Jágr – Jarůšek, Straka. Rozhodčí Šindel, Stano – Hynek, Šimánek Stadion Zimní stadion Olomouc

Triumf Sparty v retro dresech

Vedoucí Sparta porazila Liberec 1:0 a připsala si dvanáctou domácí výhru v řadě. Duel, do kterého Pražané nastoupili v retro dresech připomínajících zisk titulu v roce 2000, rozhodl v přesilové hře Vladimír Sobotka. Třetí čisté konto v sezoně udržel Jakub Kovář.

Ohlasy trenérů:

Pavel Gross (Sparta): „Na začátku jsme si zbytečně komplikovali život, tahali jsme puky zpět a z toho vznikaly šance hostů. Myslím si, že druhá třetina byla celkem solidní, jen jsme nedokázali zápas zavřít. Měli jsme tři čtyři šance, dva na nikoho, dva na jednoho a nedostali jsme puk na bránu. Chyběl nám zabijácký instinkt. Věděli jsme, že ve třetí třetině Liberec přidá, měli šance, ale nějakým způsobem jsme to doklepali. Kuba Kovář nám pomohl při trestném střílení, Zákrok, který dnes (v první třetině) udělal, nevidíme každý den.“

Filip Pešán (Liberec): „Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, po forčekingu jsme si vytvořili dvě vyložené šance, které jsme neproměnili. Pak jsme udělali zbytečný faul a inkasovali jsme v první přesilové hře, což přelilo energii na stranu domácích. Ve třetí třetině, kdy to bylo stále o gól, jsme začali vytahovat drápky a dostali se do několika dobrých situací. V závěru jsme měli trestné střílení. Pokud chcete silnou Spartu obrat doma o body, musíte využít přesilovou hru, nebo alespoň jednu z velkých šancích, které jsme měli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:02. Sobotka Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Mikliš, Moravčík, Němeček, Kempný (A), Krejčík, Irving, Seppälä – P. Kousal, Sobotka (C), Řepík – Horák, Špaček, Chlapík (A) – K. Hrabík, D. Vitouch, O. Hrabík – Daníček, Lajunen, Salomäki. Hosté: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Petrovický, Ivan (A), Ahac, Kolmann, Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, Bulíř, Lantoši – Pérez, A. Musil, Kelly Klíma – Ryšavý, F. Jansa, Zachar – Petrovský. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lhotský, Ondráček Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 347 diváků