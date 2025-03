Sparta - Třinec 2:1. Špaček rozhodl těsně před koncem. Podruhé uspěla i Mladá Boleslav

Sparta v závěru otočila

Oceláři po nedělní porážce mírně pozměnili složení sestavy, do prvního útoku se místo Marcinka posunul Daňo. V obraně poté chyběl Marinčin. Oproti předešlému duelu začaly oba týmy opatrně. Na ledě se začalo postupně jiskřit, gólově se jako první prosadil Třinec. Němeček zastavil jen za cenu faulu Kundrátka a sám bek Ocelářů se v následné přesilovce trefil přesně k pravé tyčce.

Těsné vedení dalo Slezanům šanci soustředit se na pozornou obranu a čekat na rychlý protiútok nebo chybu domácích. Sparta ale hrála pozorně a v 50. minutě v přesilovce vyrovnala, když potrestala Kundrátkovo vyloučení. Chlapík nejprve trefil vnější tyč, po Irvingově střele ale puk dorazil za Kacetlova záda Horák. Hned vzápětí byl navíc vyloučen Roman a domácí mohli skóre otočit. Špaček ale netrefil odkrytou branku a poté nevyužil ani další šancí. Sparta si vytvořila drtivý tlak a Třinec se i v pěti urputně bránil, nerozhodný stav ale neudržel. V 58. minutě rozhodl Špaček, jenž předešlé utkání po vyšším trestu nedohrál.

Furch umlčel hradecké střelce

Hradec po úvodní porážce 1:2 nastoupil s pozměněným složením prvních dvou útoků. Do elitního se zařadil k Jerglovi a Tamašimu Klíma a do druhého se přesunul k Miškářovi a Radovanu Pavlíkovi Šťastný. Po dvou bezbrankových dvacetiminutovkách do třetí třetiny sice vstoupili aktivněji domácí, ale v čase 42:58 se radoval z vedení Bruslařský klub. Fořt vyslal do úniku Junttilu, který vyzrál na Škorvánka bekhendovým blafákem. Uspěl i přesto, že mu o levou nohu přesekl hokejku Vukojevic. Hradec Králové marně dobýval Furchovu branku. Kouč Tomáš Martinec sáhl dvě minuty a 44 sekund před koncem ke hře bez brankáře, jenže pojistku hostům zařídil Fořt.