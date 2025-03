Sparta - Třinec 4:3p. Rekordní drama na úvod čtvrtfinále. Boleslav uspěla v Hradci

To bylo drama na úvod! Hokejisté Sparty v prvním zápase čtvrtfinále play off Tipsport extraligy zvítězili 4:3 v prodloužení nad Třincem a získali první bod v souboji o semifinále. Pražané, kteří hráli před čtvrtfinálovou rekordní návštěvou 17 133 diváků, měli i skvělý vstup do utkání, už v 9. minutě vedli 2:0. Ocelářům se ale podařilo dostat do hry poté, co byl útočník Michael Špaček vyloučen na pět minut do konce utkání za úder loktem. Přestřelka se nakonec protáhla až do prodloužení, které v 64. minutě rozhodl Vladimír Sobotka.

Moses vystřelil Bruslařům první bod

Hokejisté Mladé Boleslavi navázali na úspěšně zvládnuté předkolo a v úvodním utkání čtvrtfinále play off extraligy zvítězili na ledě Hradce Králové 2:1. Bruslaře poslal do vedení Tomáš Fořt, ještě v první třetině vyrovnal Radovan Pavlík, v čase 21:14 ale rozhodl Steve Moses. Druhé utkání série hrané na čtyři výhry je na programu v pondělí opět na východě Čech a začne v 17 hodin.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Věděli jsme, že Boleslav hrála výborně v předkole s Plzní a připravovali jsme se na to, že nás čeká těžký zápas. Myslím, že jsme do něj nevstoupili úplně špatně. Celá první třetina od nás snesla přísnější měřítko, ale od druhé jako když nás vytáhli ze zásuvky. Boleslav byla v podstatě ve všem lepší. V pohybu i v soubojích, byla obětavější. A zaslouženě vyhrála. My jsme dnes byli lepší akorát tak na vyloučení, která nás stála spoustu sil. Ta jedna přesilovka v podstatě rozhodla zápas a stálo nás to první bod. Musíme se z toho poučit a zítra být mnohem lepší.“

Richard Král (Mladá Boleslav): „Jsme samozřejmě strašně rádi za první vítězství. V první třetině jsme měli tři přesilovky, ty nás možná maličko uspaly a Hradec pak byl po nich výrazně lepší, důraznější a měl daleko větší tlak do brány. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a myslím, že od druhé třetiny jsme byli lepší zase my. Domácí jsme k ničemu nepouštěli. Ve třetí třetině si tam vypracovali nějaké ošemetné situace, ale jinak si myslím, že jsme ten zápas odehráli velice dobře. Chceme na to navázat zítra.“

Sobotka rozsekl rekordní drama

Hokejisté Sparty vstoupili do čtvrtfinále play off výhrou nad mistrovským Třincem 4:3 v prodloužení. Rozhodl o tom v čase 63:26 útočník Vladimír Sobotka. Pražané hned na úvod play off vyprodali O2 arenu a návštěva 17.133 byla nejvyšší v sezoně a zároveň rekordní ve čtvrtfinálové fázi extraligy. Duelu předcházela světelná show. Druhý zápas sérii na čtyři vítězné se hraje v Praze v pondělí od 19:00.

Ohlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Měli jsme solidní nástup. Zabrzdilo nás to pětiminutové vyloučení. Jsou to dva výborné mančafty. Oni si umí poradit s přesilovkami. Bylo tam nějaké momentum, pár u nás a pár na třinecké straně. Jsem rád, že jsme měli docela dobrou třetí třetinu. I když si Třinec zase udělal pár šancí, (brankář) Pepa (Kořenář) byl výborný. Je to jen jeden zápas. Jsme rádi, že je to 1:0, ale zítra to bude zase těžký zápas proti těžkému soupeři.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Báječně jsme se vrátili do zápasu v dlouhé přesilové hře. Dali jsme dva góly a srovnali jsme stav utkání. Myslím si, že od té doby byl zápas vyrovnaný. Spoustu nejen střeleckých, ale i brankových situací bylo na obou stranách. Měli jsme šanci v prodloužení, kdy jel Libor Hudáček sám na brankáře. Po nějaké minutě jsme dostali gól. Neobsadili jsme hráče v předbrankovém prostoru, který nám skóroval. Nedá se nic dělat, pracujeme na tom, abychom zítra byli připravení a porvali se o další dobrý výkon, dobrý výsledek a Spartě ztížili situaci.“