Svatba v rodině Jaromíra Jágra: Ano s výstřihem!

Řada fanoušků hokejové legendy Jaromíra Jágra (53) přemítá nad tím, jestli (a kdy) bývalá hvězda NHL poklekne před svou partnerkou Dominikou Branišovou (30). To se sice prozatím nestalo, ale přesto se v rodině Jágrových dočkají veselky!

Na jemném dubajském písku znenadání poklekl a milované Verunce oblečené v jednoduchých sexy šatech s hlubokým výstřihem položil tu nejkrásnější otázku na světě: „Vezmeš si mě“?

Synovec Jaromíra Jágra Jiří Kalla (31) košem nedostal: „Řekla jsem ano,“ radovala se jeho nyní již snoubenka. A že to myslí vážně, potvrdila dlouhým polibkem, po němž si zálibně prohlížela diamantový skvost na svém prsteníčku. On si zase zálibně prohlížel ji! V rodině nejlepšího hokejisty Česka tak co nevidět bude veselá veselka.