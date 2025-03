Manželka tragicky zesnulého hokejisty Kloučka prozradila: Detaily posledního rozloučení

Minulý týden otřásla Českem zpráva o úmrtí bývalého hokejisty Tomáše Kloučka (†45). Někdejší obránce New York Rangers, Atlanty nebo Třince zemřel za tragických okolností ve Špindlerově Mlýně. Kloučkova manželka o víkendu zveřejnila detaily pohřbu, který rodina chystá...

„A je to tady. Věc, které se děsím nejvíc,“ začala Tomášova manželka Barbora, která se rozhodla informace předat na sociálních sítích. „Milí přátelé, abych na někoho nezapomněla, sdílím tuto informaci i touto formou,“ vysvětlila maminka Honzíka (9) a Karolínky (7).

„Poslední rozloučení s naším Tomem proběhne ve středu 26. března v symbolických 2:22 odpoledne ve Velké obřadní síni ve Strašnicích,“ upřesnila brunetka, která k textu přiložila černobílou fotografii svého muže, holubici a emotivní píseň s názvem Now we are free. „Kdo Toma znal osobně a chtěl by uctít jeho památku, je vítán,“ ukončila Barbora svůj příspěvek.

Někdejší hokejový obránce, který zaznamenal 141 zápasů v zámořské NHL přišel o život během lyžování na Medvědíně. V plné rychlosti narazil na okraji sjezdovky do rozvaděče elektřiny. Přesto, že byl sloupek řádně označen a obalen měkkým materiálem, přivolaní záchranáři už nedokázali Kloučkovi pomoci. „Na místě byl vedle horské služby i vrtulník záchranářů z Liberce a také záchranáři z Vrchlabí. Mužova zranění ale byla vážná,“ řekl Jan Král z horské služby.