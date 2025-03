Hertl sbírá čepice: osmý hattrick v kariéře, druhý za dva týdny! Dohnal Eliáše a vyhlíží play off

V Las Vegas možná brzy dojdou kšiltovky. A může za to i Tomáš Hertl. V sobotu sestřelil Red Wings. Druhý hattrick během dvou týdnů, osmý v NHL. O sobotní noci třemi trefami výrazně přispěl k vítězství Vegas 6:3 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. „Kdykoli se mi něco takového povede, mám velkou radost. Samozřejmě je to skvělý pocit. Jsem moc rád, že u toho mohly být i moje děti. Věřím, že si to užily," usmíval se Hertl.