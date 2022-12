Doma má sochu Maradony, teď jel za Messim. Stálo to raketu, říká Čech

Když mluví o Argentině, říká my. Jeho klub je Boca Juniors, samozřejmě tým bájného Diega Maradony. Ostatně přijel do Dauhá v bundě v barvách Boky, na sobě dres Diega z mistrovství světa 1986. „Ten mám nejradši,“ podotkne.

Miluje Lionela Messiho, jednoho ze svých synů pojmenoval po něm. „Diego Armando mi u dalšího neprošel,“ směje se.

Miloslav Urbanec, zvaný Čurby, z Bukovky na Pardubicky je bílomodrými barvami posedlý. Proto přijel do Kataru, v neděli musí vidět svého Lea, jak bojuje o trofej pro mistra světa. „Stálo to raketu, šílenou. Nemůžu to říct kvůli manželce,“ směje se před stadionem Khalífa, kde se hrál zápas o třetí místo.

Ten si šel užít. „To bude klid, při finále budu brečet. To se mně stalo jenom, když se mi narodily děti,“ vykládá. „A budu trpět. Celé prodloužení s Holandskem jsem prochodil,“ přizná osmačtyřicetiletý stále ještě fotbalista.

Přitom do Kataru nechtěl jet. Sice si před šampionátem zajistil dva lístky na zápasy ve skupin, samozřejmě na Argentinu, a to s Polskem a Mexikem, ale pak si řekl. Ne, na tenhle turnaj nejedu. „Je za tím jedno slovo: Korupce. Všichni tušíme, jak se sem mistrovství dostalo. Nechtěl jsem to podporovat,“ říká zaníceně.

„Jenže pak jsem nemohl. Nedalo se to,“ chechtá se chlap, který se živí pořádáním hudebních festivalů, jeho životem je vedle fotbalu metalová muzika.

Proto začala velká akce. Sehnat vstupenky, letenku, ubytování. Jednu chvíli to vypadalo, že by dorazil už na semifinále s Chorvatskem, šlo o minuty, ale pak se mírně zaseklo získání Haya Card, což je jakési vízum pro vstup do Kataru. A tak se ho týkal lehký předkrm v podobě střetu Chorvatů s Marokem a potom těžký boj v ultmátním zápase, ve finále.

„Leo si to zaslouží. Je to skromnej kluk. Když vyhraje mistrovství světa, tak si postavím i sochu Messiho a budu to mít úplně kompletní. Mně se vždycky strašně líbil. Obdivuji ho od doby, kdy vtrhl do dospělého fotbalu v Barceloně. Je naprosto fenomenální. Naštěstí žijeme v době, kdy se můžeme podívat na jeho umění i několikrát týdně,“ básní Urbanec. „Jestli je to jeho poslední zápas v reprezentaci, tak to jsem prostě musel vidět.“