Mozek jako ementál! Slavný lékař varuje před údery do hlavy ve sportu

Patří k nejvýznamnějším neurochirurgům světa. Profesor Vladimír Beneš st. varuje v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče před opakovanými údery do hlavy při sportu. „Mohou vést až k demenci. Ne hned, ale až po letech, což je právě zrádné,“ upozorňuje. Ostře se pak vymezuje proti MMA a bojovým sportům. „Cílem tu je přivést soupeře do bezvědomí. To pro mě není sport,“ kroutí hlavou s tím, že by byl nerad, aby šampioni typu Karlose Vémoly byli vzorem třeba i pro děti. A co si myslí uznávaná kapacita o hlavičkování dětí ve fotbale nebo o těžkých pádech při sjezdovém lyžování?

Odborně se té nemoci říká chronická traumatická encefalotopie (CTE). Laicky pak boxerská demence. A v profesionálním sportu straší čím dál víc lidí. Nejde tu totiž zdaleka jen o boxery, jak by se mohlo zdát, ale i o hokejisty, fotbalisty nebo hráče amerického fotbalu.

„Ty opakované údery do hlavy totiž mohou v průběhu let opravdu vážně ohrozit kvalitu života sportovců. Narušují neuronová spojení v mozku a to je velký průšvih,“ upozorňuje Vladimír Beneš s tím, že diagnostikovat včas takové případy je velmi složité. A léčit je pak opravdu účinně prakticky nemožné.

„Centrální nervový systém má totiž tu základní vlastnost, že neregeneruje. Co se jednou poškodí, je bohužel poškozené navždy,“ upozorňuje významný neurochirurg v podcastu Branky, děti, rodiče, kde diskutoval s lyžařskou legendou Šárkou Strachovou a šéfredaktorem iSport.cz Lukášem Tomkem.

V těch nejtěžších případech pak podle Beneše dochází s odstupem třeba i 20 let ke kompletnímu rozpadu osobnosti.

„Ti lidé trpí depresemi, výpadky paměti, změnou chování. Viděl jsem mozky některých boxerů a jsou tam vidět i výpadky v bílé hmotě čelních laloků. Ten mozek pak trochu připomíná ementál,“ popisuje.

Především stále populárnější MMA pak 71letá legenda české medicíny ze svého úhlu pohledu vůbec nepovažuje za sport. „Provozovat něco, kdy ten druhý je v bezvědomí a já tam hrdě zvedám ruce, jásám a dostanu pás? To pro mě není sport. A nikdo mi to nevymluví.“

Navíc se mu nelíbí ani to, že MMA šampioni by dnes měli být vzorem právě třeba i pro děti. „Tak to bych byl opravdu hrozně nerad, aby takový člověk byl někomu vzorem. On by mě ten Vémola teď mohl přijít zbít, co? To bych se asi neubránil,“ usmívá se pak v nadsázce.

Řeč se ale stočila i na těžké úrazy hlavy při lyžování. V minulosti jeden takový zažila i spolumoderátorka podcastu a mistryně světa ve sjezdovém lyžování Šárka Strachová.

„Po pádu na sjezdovce jsem se probrala až ve vrtulníku po nějakých 20 minutách. A pamatuji se na to probouzení a opětovné upadání do ne zcela přítomného stavu,“ svěřila se.

Hlavičkování dětí? Dejte mu přilbičku

Podle Beneše se při opravdu vážných poranění hlavy navíc často nedá dělat příliš. „Snažíme se pak mírnit v umělém spánku otok mozku a v těch nejvážnějších případech musíme na nějaký čas odstranit část lebeční kosti, aby otok nezačal utiskovat míchu. Čím déle pak takový stav trvá, tím vážnější jsou bohužel trvalé následky,“ vysvětluje neurochirurg.

Rodičům dětí pak Beneš radí, aby ze všeho nejvíc dbali při sportování na bezpečnost.

„Například v Americe mají tuším v tréninku zákaz hlavičkování ve fotbale do dvanácti let. A je to velmi rozumné. U nás takové omezení není, ale klidně bych doporučoval dávat dětem na fotbal helmičku. Ochrana hlavy dítě úplně nezachrání, ale dramaticky to riziko sníží,“ dodává Beneš.

V podcastu pak světově uznávaný lékař mluvil i o tom, že právě mozek je pro medicínu stále ta nejtajemnější část lidského těla. „Jedinou entitu, kterou jsem našel a je podobná mozku, je vesmír. Jinak neexistuje nic tak tajemnýho a složitýho, jako je lidský mozek,“ myslí si.

A je pravda, že člověk využívá kapacitu mozku jen na 10 procent? A jak změní neurochirurgii umělá inteligence? A co dělá s mozkem dětí přílišné koukání do mobilu?

I to a mnoho dalšího se dozvíte v tomto dílu podcastu Branky, děti, rodiče, jehož partnerem je společnost Sazka.