Bývalý sporťák z ČT Jiří Kalemba: Vyhrál milion v Superlovu na Nově!

Padla poslední otázka a Jiří Kalemba (40) propukl v euforii, jakou zažíval, když roky komentoval sport v České televizi. Tentokrát vyhrál on sám! Milion v soutěžním pořadu u »konkurence«.

Sedmnáct let pracoval Jiří Kalemba (40) v České televizi. Když dva roky zpět opouštěl pozici komentátora sportu, nejčastěji basketbalu, divákům chyběl a jeho nadřízený Jakub Bažant to schytal za to, že mu nedával dost příležitostí.

Kalemba se nyní šance chopil v soutěžním pořadu Superlov III. „Jiří, já vás znám z televize,“ vítal ho moderátor soutěže Ondřej Sokol (53). Kalemba byl při prvních pěti otázkách bezchybný a získal maximum, 25 tisíc korun. „Možná mi zkušenost z práce pro televizi pomohla, i tak pro mě ale tahle soutěž byla úplně nová zkušenost,“ popsal Kalemba.

O dvě sekundy

Z nabídek lovců si pak vybral tu nejtěžší za maximum: Milion korun s tím, že soutěžil proti všem pěti. On měl na reakce na Sokolem bleskově »metané« otázky 60 sekund. Lovci, proti nimž hrál, sekund 50. Udělal jen tři chyby, čímž ztratil minimum času. „Která barva dominuje ve Formuli 1 vozům Ferrari?“ mířil na něj poslední dotaz – šťastně z jeho branže. „Červená.“ V ten moment mu zbyly dvě sekundy a lovci už další odpověď nestihli. Vyhrál!

Kalemba, jenž nyní šéfuje Sporty TV, se dočkal spousty reakcí. „Z toho mám fáákt radost. Gratuluju, hlavičko!“ napsala mu na Instagramu Kateřina Nekolná z ČT. Paradox je, že výpověď mu svým způsobem přihrála i účast v soutěži. „Proto tady můžu být,“ potvrdil on sám, jelikož jako zaměstnanci ČT by mu účast byla zapovězena. „Asi by měl začít chodit do konkurenčních televizí je taky obírat,“ vtipkoval Jiří Martínek alis Doktor Vševěd, jeden z lovců.

Víte že… Osmý díl Superlovu III. je už dostupný na Voyu, televize Nova ho odvysílá v sobotu od 20:20.